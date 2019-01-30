استاندارد باید ازخروج کالاهای صادراتی بی کیفیت ازکشور جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر, بهمن مرادنیا شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کردستان که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در سنندج برگزار شد، اظهارداشت: دو مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه از ظرفیت های استان در راستای توسعه هستند که باید تلاش کنیم از این فرصت به بهترین شکل بهره ببریم.

وی افزود: سازمان استاندارد لازم است درخصوص کالاهایی که صادر می شود جدی تر و سخت گیرتر عمل کند و از خروج کالاهای بی کیفیتی که با نام جمهوری اسلامی ایران صادر می شود, جلوگیری کند تا شاهد برگشت خوردن انها نباشیم.

استاندار کردستان ادامه داد: سزاوار نیست کالاهای بی کیفیت از ایران صادر شود چرا که به تولید و صادرات اینده کشور لطمه می زند و تولیدکنندگان را با چالش در رابطه با صادرات مواجه می کند.

مرادنیا یاداور شد: در کنار این سخت گیری ها نیز لازم است تسهیل گری لازم در راستای صادرات از مرزهای استان انجام شود تا شاهد معطل شدن صادرکننده در مرزهای کردستان نباشیم.

وی صادرات را فرصتی ارزنده برای افزایش و رونق تولید عنوان کرد و بیان کرد: نباید با سهل انگاری به سرمایه ملی خود ضربه بزنیم و با صادر کردن کالاهای تولید داخل بی کیفیت, تولیدکنندگان را با تهدید در این حوزه مواجه کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به وجود برخی واحدهای غیر استاندارد از لحاظ تجهیزات اشاره کرد و گفت: وجود تجهیزات غیر استانداردی چون آسانسور در هر ساختمان و بنایی تهدید جان شهروندان است و باید با آن مقابله شود و در صورت هرگونه مشکل در این حوزه از استفاده کردن از این تجهیزات جلوگیری شود.

استاندار کردستان بر استانداردسازی شهربازی ها تاکید کرد و اظهارداشت: نباید فراموش کنیم همین امسال یک کودک بر اثر استفاده از وسایل غیر استاندارد در سنندج جان خود را از دست داد و از همین رو نباید اجازه داد تجهیزات غیر استاندارد در هیچ جا مورد استفاده قرار گیرد، چرا که ما در قبال حفظ جان و امنیت مردم مسئولیت داریم.

مرادنیا یکی دیگر از رسالت های سازمان استاندارد را نظارت جدی بر تولید مصالح ساختمانی عنوان کرد و افزود: استان کردستان یکی از مناطق زلزله خیز کشور است و نباید اجازه داد مصالح بی کیفیت در ساخت و سازها مورد استفاده قرار گیرد تا در مواقع حادثه جان مردم با خطر کمتری مواجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت جدی بر کیفیت آسفالت های تولیدی تاکید کرد و یادآور شد: استفاده از آسفالت بی کیفیت در طرح های عمرانی هدر رفت سرمایه ملی است و نباید اجازه داد عده ای افراد سودجو با این کارها به منافع ملت آسیب وارد کنند.