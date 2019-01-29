لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری قزوین تقدیم شورا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای شهر قزوین سه شنبه شب در تالار مردم تشکیل جلسه داد تا پس از دریافت لایحه بودجه سال آینده توضیحات شهردار را استماع کند.

علی صفری قبل از تقدیم بودجه اظهارداشت: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در مسیر حفظ ارزشهای انقلابی همچون گذشته گام برداریم.

وی بیان کرد: لایحه بودجه سال آینده شهرداری قزوین بر اساس ۵ سند فرادستی تهیه شده که توسعه کشور در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله دوم توسعه شهرداری، لایحه برنامه ششم توسعه کشور، سند بودجه کل کشور و بودجه شهرداری از آن جمله است.

صفری تصریح کرد: برای اینکه این بودجه درست تبیین شود باید اطلاعات درستی از بودجه کشور داشته باشیم تا در بخش های مختلف مانند بافت فرسوده، ترافیک، اجرای طرح ها بتوانیم درست عمل کنیم.

بودجه شهرداری به سمت انضباط مالی می رود

وی اضافه کرد: بودجه شهرداری براساس شاخص بودجه تلفیقی شهرداری و سازمانهاست که به سمت نظم و انضباط مالی خواهیم رفت.

شهردار قزوین با بیان برخی ویژگی های بودجه سال آینده تصریح کرد: ما در شهرداری مدیر درآمد داریم اما مدیر هزینه نداریم و با این بودجه یک حسابداری خزانه و کمیته تخصیص ایجاد می شود که هزینه ها پالایش خواهد شد و شورا می تواند هر لحظه تفریق بودجه را در اختیار داشته باشد و شاهد شفاف سازی حسابهای مالی خواهیم بود.

وی گفت: شاخص دیگر بودجه ۹۸ شهرداری قزوین برنامه ای بودن آن است و همه پروژه ها مشخص شده که سال اول چقدر پیشرفت دارد و تا پایان برنامه به کجا می رسد.

شهردار قزوین یادآورشد: بودجه سال آینده براساس عملکرد نوشته و تنظیم شده است و سعی کرده ایم به نقاط کم برخوردار توجه بیشتری شود و در این میان به زیرساختهای شهری خیلی کمک شده است.

۷۱ درصد بودجه سال آینده عمرانی است

وی اضافه کرد: ۷۱ درصد بودجه سال آینده شهرداری قزوین عمرانی و ۳۱ درصد جاری است و در اعتبارات برخی از سازمانها مانند آتش نشانی با رشد ۱۳۱ درصدی روبرو هستیم.

صفری بیان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام از دیگر ویژگی های بودجه سال ۹۸ شهرداری است برای نمونه پل امام رضا در دستور افتتاح در دهه فجر قرار دارد و فاز دوم ساختمان حکم آباد آغاز می شود و فقط چند پروژه سرمایه گذاری باقی می ماند.

بودجه ۷۸۳ میلیارد تومانی شهرداری قزوین

وی اضافه کرد: بودجه سال آینده شهرداری قزوین به مبلغ ۷۸۳ میلیارد تومان بسته شده که ۵۵۳ میلیارد تومان بخش عمرانی با دو درصد رشد و ۲۳۰ میلیارد تومان جاری با دو درصد کاهش است.

شهردار قزوین بیان کرد: در مجموع شاهد افزایش۲۸ درصدی بودجه سال آینده نسبت به امسال هستیم.

تحقق ۵۸ درصدی درآمدهای شهرداری با کد، ۷۸ درصد بدون کد

صفری گفت: تحقق بودجه با کدهاست و بدون کد ۷۸ درصد و با لحاظ کردن کدها حدود ۵۸ درصد است.

وی یادآورشد: کدهای خاص و سایر به منابعی گفته می شود که در اختیار ما نیست و در دست دولت است مثل ارزش افزوده یا کمک به حمل و نقل ریلی لذا ما روی آنها تمکز نمی کنیم چون در اختیار شهرداری نیست و باید فقط روی منابع خود حساب کنیم.

یک بخش وتم است. سال قبل وام نگرفتیم. در کد خاص ۵۰ میلیارد گرفته شده البته وام برای شهردار قزوین اظهارداشت: یک بخش هم تسهیلات بانکی است که برای اجرای پروژه های عمرانی خوب است اما هنوز به نقطه فشار نرسیده ایم و فعلا وام نگرفته ایم اما برای سال ۹۸ این عدد دیده شده و بخشی هم در اتوبوسرانی است که حدود ۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت گرفته ایم.

وی اضافه کرد: از محل فروش زمین هم ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که سعی کردیم در بودجه میزان زمینی که قرار شده فروخته شود از عدد پیش بینی شده کمتر باشد.

شهردار قزوین بیان کرد: تملک امامزاده حسین، طرح شهید انصاری، ادامه پل امام رضا(ع) در برنامه بودجه دیده شده که حتما باید اجرایی شود و حفظ باغستان هم با جدیت در دستور کار است.

نگران بدهی ۳۶۰ میلیارد تومانی شهرداری به بانک هستیم

صفری در ادامه در پاسخ به سوال سعید دقیقی عضو شورا در خصوص وضعیت بدهی شهرداری قزوین به بانک عامل هم گفت: نگران بدهی ۳۶۰ میلیارد تومانی به بانک هستیم که بخشی اوراق مشارکت و بخشی وامهای پیمانکاران طرف شهرداری است که دچار مشکلات جدی شده اند.

وی بیان کرد: بخشی از بدهی پیمانکاران باید با تهاتر حل شده و بخشی از زمینهای واگذار شده که هنوز وام آنها کسر نشده تا پایان ابن ماه باید تعیین تکلیف شود و راهکار بدهیم و بخشی از وام هم باید استمهال شود و تلاش می کنیم بدهی پیمانکاران در سال ۹۸ تسویه شود.

شهردار قزوین تصریح کرد: سهم پروإه های بودجه شامل ۲۵ درصد در خدمات شهری، ۲۵ درصد در ترافیک شهری، عمرانی ۲۸ درصد، شهرسازی ۵ درصد، برنامه ریزی ۲ درصد، تملک ۵ درصد، فرهنگ ۵ درصد، حوزه شهردار ۵ درصد است.

صفری در ادامه این جلسه لایحه بودجه ۷۸۳ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری قزوین را تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر کرد.