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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

مدیر کل بازرسی کار به مهر خبرداد:

«ایمنی بازار تهران» در دستور کار شورای‌عالی حفاظت فنی قرار گرفت

«ایمنی بازار تهران» در دستور کار شورای‌عالی حفاظت فنی قرار گرفت

دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار از بررسی پیش نویس«ایمنی بازار بزرگ تهران» خبرداد و گفت:بخشی از مفاد این پیش نویس که در حیطه اختیارات این شورا قرار دارد، در نشست آتی بررسی می‌شود.

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران که یکی از دستور کارهای آخرین نشست شورای عالی حفاظت فنی بود، گفت: در خصوص ایمنی بازار بزرگ تهران، سال گذشته پیش نویسی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها - پیرو مصوبات کمیسیون کلانشهرهای هیأت دولت - برای شورای عالی حفاظت فنی ارسال شد و ما هم در جلسات متعدد شورا و کمیته های تخصصی، مفاد این پیش نویس را بررسی کردیم.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار ادامه داد: پیرو این نشست‌ها جلساتی با سازمان آتش نشانی و سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها برگزار شد و در نهایت موضوعی که مطرح بود و از وزارت کار مطالبه می کردند، این بود که آیین نامه «ایمنی بازار تهران» پس از تصویب در شورای عالی حفاظت فنی لازم الاجرا شود.

مظفری تاکید کرد: اما ما باید توجه کنیم که مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار، اختیارات شورای عالی حفاظت فنی را مشخص کرده است. شمول مصوبات این شورا به استناد مواد فصل چهارم قانون کار در حوزه «کارگاه‌های مشمول قانون کار» است و اجرای این مصوبات برای ارتقای سطح ایمنی این کارگاه‌ها، کارگر، کارفرما و کارآموزان الزامی است؛ در حالیکه ماهیت آیین نامه ایمنی بازار بزرگ تهران در خصوص تعیین تکلیف و تعریف، بایدها و نبایدهایی برای روابط کاری بین مالک و مستاجر، مشاعات و عرض معابر بازار توسط شورای عالی حفاظت فنی است؛ بنابراین به دلیل اینکه در این پیش نویس موضوعیت کارگر و کارفرما مطرح نبود طبیعتا قابلیت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی را نداشت.

وی تاکید کرد: به همین دلیل در جلسات کمیته های تخصصی شورای عالی حفاظت فنی با حضور اعضای شورا به این نتیجه رسیدیم که موضوع بررسی وضعیت ایمنی بازار باید تفکیک شود و بخشی از مفاد پیش نویس که در حیط اختیارات شورای عالی حفاظت فنی و نیازمند تدوین آیین نامه های جدید و حتی تطبیق مواد تکراری با مصوبات گذشته شورا است، تفکیک شوند که این اقدام صورت گرفت و در جلسه اخیر به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد اصلاحات لازم در جلسات آتی شورا انجام شود و بخش دیگری که خارج از کارگاه های شمول قانون کار است و به تدوین آیین نامه جداگانه‌ای برای ایمنی بازار نیاز دارد به کمیسیون کلانشهرهای دولت ارجاع شود تا با صلاحیت  این کمیسیون هر اقدامی که نیاز باشد صورت گیرد.

کد مطلب 4527960
محمد جندقی

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