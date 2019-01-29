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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۲۳

استاندار گلستان:

۲۵۴۶ پروژه به مناسبت دهه فجر در گلستان افتتاح می‌شود

۲۵۴۶ پروژه به مناسبت دهه فجر در گلستان افتتاح می‌شود

گرگان- استاندار گلستان از افتتاح دو هزار و ۵۴۶ پروژه با اعتبار۸۸۰ میلیارد تومان در ایام دهه فجر در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در ایام دهه فجر دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در گلستان با اعتبار دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومانی سرمایه‎ گذاری بخش خصوصی و دولتی کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی با این توضیح که از این میزان پروژه یک هزار و ۳۸۲ پروژه عمرانی و یک هزار و ۴۲۹ مورد پروژه اقتصادی است، افزود: از مجموع دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی این ایام دو هزار و ۵۴۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۲۸۵ پروژه با یک هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار کلنگ‎زنی می ‎شود.

استاندار گلستان یادآور شد: از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید  ۱۶ هزار و ۹۲۶ پروژه در گلستان با حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح و کلنگ ‎زنی شده است.

وی از پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزان قیمت به سه هزار و ۳۰۰ پروژه در استان خبر داد و گفت: در این کدت یک هزار واحد تولیدی و صنعتی گلستان ار تسهیلات رونق تولید بهره مند و ۳۷ پروژه که به طور کامل تعطیل شده بودند احیا شدند.

هاشمی تاکید کرد: گلستان باید از لحاظ اعتبارات و توسعه‎ ای جایگاه خود را پیدا کند؛ ما تلاش می کنیم فضا را برای بخش خصوصی باز کرده و با اصلاح زیرساخت‎ ها عقب‎ماندگی‎های طولانی استان را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما درصدد هستیم اقتصاد کشاورزان اصلاح شود و با تحقق این مهم بسیاری از آسیب‎های اجتماعی درمان خواهد شد.

استاندار گلستان با بیان این که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی گلستان در سفر رئیس جمهور و دهه فجر سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: اجرای ۶۰ پروژه با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گلستان تعهد شده است.

وی توضیح داد: یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه ها از محل اعتبارات و ردیف‎های ملی و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل نهاد‎های غیردولتی تامین می شود.

کد مطلب 4527964

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