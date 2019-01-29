به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در ایام دهه فجر دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در گلستان با اعتبار دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومانی سرمایه‎ گذاری بخش خصوصی و دولتی کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی با این توضیح که از این میزان پروژه یک هزار و ۳۸۲ پروژه عمرانی و یک هزار و ۴۲۹ مورد پروژه اقتصادی است، افزود: از مجموع دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی این ایام دو هزار و ۵۴۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۲۸۵ پروژه با یک هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار کلنگ‎زنی می ‎شود.

استاندار گلستان یادآور شد: از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۶ هزار و ۹۲۶ پروژه در گلستان با حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح و کلنگ ‎زنی شده است.

وی از پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزان قیمت به سه هزار و ۳۰۰ پروژه در استان خبر داد و گفت: در این کدت یک هزار واحد تولیدی و صنعتی گلستان ار تسهیلات رونق تولید بهره مند و ۳۷ پروژه که به طور کامل تعطیل شده بودند احیا شدند.

هاشمی تاکید کرد: گلستان باید از لحاظ اعتبارات و توسعه‎ ای جایگاه خود را پیدا کند؛ ما تلاش می کنیم فضا را برای بخش خصوصی باز کرده و با اصلاح زیرساخت‎ ها عقب‎ماندگی‎های طولانی استان را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما درصدد هستیم اقتصاد کشاورزان اصلاح شود و با تحقق این مهم بسیاری از آسیب‎های اجتماعی درمان خواهد شد.

استاندار گلستان با بیان این که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی گلستان در سفر رئیس جمهور و دهه فجر سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: اجرای ۶۰ پروژه با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گلستان تعهد شده است.

وی توضیح داد: یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه ها از محل اعتبارات و ردیف‎های ملی و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل نهاد‎های غیردولتی تامین می شود.