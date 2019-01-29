دن کوتس: انصراف کره شمالی از توسعه تسلیحات هسته ای بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دن کوتس» مدیر اطلاعات ملی آمریکا با به چالش کشیدن ارزیابی های خوش بینانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مورد تعهدسپاری کره شمالی به خلع سلاح هسته ای، تأکید کرد که چشم پوشی پیونگ یانگ از توانایی های خود در زمینه تولید تسلیحات هسته ای امری بعید است.

دن کوتس با اشاره به اینکه کره شمالی علاوه بر توقف «رفتار تحریک آمیز» در ارتباط با تسلیحات کشتار جمعی و عدم آزمایش موشک هسته ای ظرف یک سال گذشته، بخشی از زیرساختهای هسته ای خود را منهدم کرده است.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ادامه افزود که «ما در ارزیابیهای اخیر خود دریافتیم که کره شمالی در تلاش خواهد بود تا توانایی های خود در حوزه تسلیحات کشتار جمعی را مجدداً کسب کند و احتمال بسیار اندکی وجود دارد که پیونگ یانگ از تسلیحات هسته ای خود و قابلیتهای تولید این گونه تسلیحات به طور کامل صرفنظر کند؛ زیرا رهبران کره شمالی در نهایت تسلیحات هسته ای را برای بقای رژیم خود حیاتی می دانند».

این در حالی است که «هانگ تائی سانگ» نماینده کره شمالی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، روز سه‌شنبه اعلام کرد چنانچه آمریکا پاسخی صادقانه و عملی به تلاش‌های پیونگ‌یانگ بدهد؛ روابط دوجانبه پیشرفت سریع و شگفت‌انگیری خواهد داشت.

وی همچنین از تداوم تلاش پیونگ‌یانگ برای ایجاد مکانیسمی دائمی و باثبات در راستای عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای سخن گفت.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است ماه میلادی آینده (فوریه) با یکدیگر تجدید دیدار کنند.

دیدار نخست آنها در ژانویه سال گذشته (۲۰۱۸) در سنگاپور انجام شد.