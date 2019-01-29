دانشگاه علمی کاربردی از موفق ترین مراکز در حوزه مهارت آموزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بهرهی در نخستین مراسم جشن فارغ التحصیلی و تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی، اظهار کرد: چنانچه مهارت آموزی به درستی انجام و به نیازهای بازار کار و جامعه توجه شود کمترین مشکل را در حوزه اشتغال خواهیم داشت.

بهرهی افزود: باعنایت به اینکه ماموریت اصلی دانشگاه علمی کاربدی توجه به بازار کار و تقاضا محور بودن است، این دانشگاه یکی از موفق ترین دانشگاه ها در حوزه تربیت نیروی ماهر به منظور رفع مشکل اشتغال در سطح کشور است.

وی بیان کرد: متاسفانه امروز مدرک گرایی در سطح کشور تبدیل به بحران شده که در این رابطه باید چاره اندیشی کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: پرداخت بخشی از هزینه های رشته های مهارتی در مناطق کمتر توسعه یافته یکی از پیشنهاداتی بوده که در دستور کار مجلس قرار دارد و این موضوع می تواند برای خراسان شمالی مفید باشد.

عباس پهلوانی اظهار کرد: ایجاد رشته پرورش اسب و همچنین ایجاد مرکز فرش در خراسان شمالی با توجه به پتانسیل بسیار خوب استان در این دو حوزه، مورد توجه دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار گرفته است.