خبرگزاری مهر - گروه ورزش: «زین الدین زیدان»، «یورگن کلینزمن» و «ژوزه مورینیو» نام های بزرگی در فوتبال اروپا و جهان هستند که بنا به ادعای مطرح شده از سوی وزارت ورزش و مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه طرفِ مذاکره فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت تیم شده اند.

این ادعا در حالی مطرح شد که ٢٤ ساعت هم از شکست تیم ملی فوتبال مقابل ژاپن، کنار رفتن از جام ملت های آسیا و البته اعلام خداحافظی کارلوس کی روش نگذشته بود و همین مسئله ابهامات و واکنش ها نسبت به این خبر را بیشتر کرد به خصوص اینکه وزارت ورزش همواره مدعی عدم دخالت در امور فدراسیون ها و حتی فوتبال بوده است.

این موضوع حتی روز گذشته توسط محمدرضا داورزنی هم برای چندمین بار مورد تاکید قرار گرفت. این معاون وزارت ورزش اگرچه صحبت های مازیار ناظمی در مورد گزینه های هدایت تیم ملی فوتبال را تایید یا رد نکرد اما تاکید کرد که فدراسیون فوتبال برای آینده تیم ملی تصمیم خواهد گرفت.

با همه اینها و در حالیکه فدراسیون فوتبال تاکنون کوچکترین واکنشی نسبت به سرمربی آینده تیم ملی و به خصوص گزینه های مطرح شده نداشته، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش بر انجام کارهای مقدماتی برای مذاکره با این مربیان تاکید کرد و حتی از قرار گرفتن دو گزینه فرانسوی دیگر در کنار مربیان فرانسوی، آلمانی و پرتغالی مطرح شده خبر داد.

مازیار ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال در مورد پایان همکاری با کی روش به جمع بندی رسید گفت که رایزنی برای جذب مربی هم طراز کی روش یا بزرگتر از او همزمان با مذاکرات وی با کلمبیا آغاز شد.

* خبرگزاری مهر: نام سه مربی بزرگ را برای هدایت تیم ملی مطرح کرده اید؟

- مازیار ناظمی: در جریان باشید که فهرست گزینه های مورد نظر برای هدایت تیم ملی محدود به زیدان، کلینزمن و مورینیو نیست. در این فهرست نام دو مربی دیگر هم قرار دارد.

* این دو گزینه چه کسانی هستند؟

- «لوران بلان» که هدایت تیم ملی فرانسه و تیم باشگاهی پاری‌سن ژرمن را در کارنامه دارد و «اروه رنار» سرمربی تیم ملی مراکش دو گزینه مورد نظر دیگر برای هدایت تیم ملی فوتبال هستند.

* نام این گزینه ها در حالی مطرح شده که کی روش شامگاه دوشنبه و بعد از حذف تیم ملی اعلام خداحافظی کرد. همین مسئله موضوع را کمی عجیب کرده است. از چه زمان برای مذاکره با این مربیان اقدام شد که حالا از آنها به عنوان گزینه نام برده می شود؟

- از زمانی که مشخص شد تغییر سرمربی تیم ملی بعید نیست و ممکن است کی روش کنار گذاشته شود، بررسی گزینه ها برای انتخاب جایگزین او آغاز شد.

* تیم ملی با کارلوس کی روش در جام ملت ها حضور داشت و همزمان برای جایگزین وی رایزنی می شد. این کار درست و حرفه ای است؟

- کی روش هم همزمان وارد مذاکره با کلمبیا شده بود. در واقع مطرح شدن تغییر احتمالی سرمربی تیم ملی و مذاکرات کی روش همزمان بود. این شد که وارد مذاکره برای انتخاب گزینه ها شدیم.

* وزارت ورزش همیشه مدعی عدم دخالت در امور اینچنینی فدراسیون ها است و این مسئله به خصوص در رابطه با فوتبال بارها تاکید شده است. با این اوصاف چرا گزینه‌های مورد نظر از طرف وزارت ورزش معرفی شدند در حالیکه فدراسیون فوتبال هنوز هیچ واکنشی به آن نداشته است؟

- من موضوع را فقط در حد اطلاع رسانی مطرح کردم. قطعا با پیشرفت کار و رسیدن به نتایج بیشتر، خود فدراسیون هم اطلاع رسانی خواهد داشت. ضمن اینکه این پنج مربی گزینه هایی هستند که فعلا مطرح شده اند. شاید هم در نهایت یک گزینه دیگر مطرح و نهایی شود. در هر صورت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال یک مجموعه هستند اما تصمیم گیرنده اصلی خود فدراسیون است. وزارت ورزش در همه امور همیشه کنار فدراسیون فوتبال بوده است. انتخاب سرمربی جدید هم در حوزه اختیارات فدراسیون و مهدی تاج است.

* یعنی وزارت ورزش در پایان همکاری با کی روش نقشی نداشته است؟ اصلا چرا به گونه ای اقدام نشد که همکاری با کی روش ادامه داشته باشد؟

- این موضوع به وزارت ورزش مربوط نمی شد. تشخیص صلاحیت فنی در این زمینه با فدراسیون بود. مهدی تاج خود در این زمینه به جمع بندی رسید. البته که وی اهل تعامل هم هست.

* اصلا چه عجله ای بود برای اینکه به این سرعت برای انتخاب جایگزین کی روش اقدام شود؟ فعلا که رویدادی در پیش نیست.

- به هر حال تیم ملی فوتبال برای همه مردم مهم است. سرنوشت این تیم برای آنها اهمیت دارد. صلاح دیده شد هرچه سریعتر برای سر و سامان دادن به اوضاع تیم ملی اقدام شود. درست است که تیم ملی نباید در رویدادی شرکت کند اما برای دوری از حواشی اینگونه تصمیم گرفته شد که در این زمینه هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

* در هر صورت مربیان بزرگی به عنوان گزینه مطرح شده اند؟ توافقی حاصل شود؟

- تاکید وزارت ورزش این بوده که نام کوچکتر از کی روش به عنوان سرمربی در کنار تیم ملی نباشد. مربی جدید باید هم طراز با وی یا بزرگتر از او باشد. البته جمع بندی نهایی با فدراسیون فوتبال است.

* با این گزینه های فرانسوی، پرتغالی و آلمانی مذاکراتی هم شده است؟

- با مدیر برنامه این مربیان ارتباط گرفته شده است. البته مذاکره با هریک از این مربیان در یک سطح انجام نشده است.

* تاکنون پاسخی هم از سوی این مربیان یا مدیر برنامه های شان اعلام شده است؟

- نمی دانم، قاعدتا هر پاسخی به فدراسیون فوتبال و مهدی تاج اعلام می شود.