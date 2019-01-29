به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی شامگاه سه شنبه در جمع اعضای ستاد مرکزی حسن روحانی به سوالات نمایندگان ستادهای مرکزی پیرامون انتصابات مدیران، وضعیت اشتغال و معیشت مردم و همچنین انتظارات اعضا از دولت نمایندگان اعضا پاسخ داد.

شجاعی با تأکید بر اینکه اعضای حاضر می‌توانند لیستی از افرادی که لایق مدیریت هستند و مورد تأییدشان هستند را برای بررسی بیشتر معرفی کنند، اظهار کرد: باید شایستگی افراد برای‌تان مهم و ملاک انتخاب باشد و در انتخاب به دور از حب و بغض افراد لیست پیشنهادی را نهایی کنید.

وی با بیان اینکه تغییرات را از استانداری آغاز خواهد کرد، گفت: بدون شک هیچ چشم پوشی نخواهم داشت و هر مدیری که همراه من نباشد برکنار خواهم کرد فقط می خواهم کمی به من وقت بدهید تا شناختم کامل‌تر شود.

استاندار خراسان شمالی در همین ارتباط تصریح کرد: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که نیروی اصلاح طلب شایسته ای وجود دارد و مورد استفاده قرار گرفته نشده است.

به گفته شجاعی باید در استان مشکلات با دانش و آگاهی حل شود جنگ بین مسئولیت و مقام برای مردم هیچ گونه خروجی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر مشکلی که پیش می‌آید به جای آنکه سیستم و فرآیند را نقد کنیم به فکر تغییر مدیران هستیم، اضافه کرد: مشکلاتی که مانع توسعه استان هستند باید شناخته شوند و برای حل‌شان راهکار ارائه داد.

وی خطاب به جمع حاضر در نشست گفت: از شما انتظار می رود در شرایط خاصی که در آن هستیم آرام‌تر و پرکارتر باشید و با تدبیر و آگاهی این دوران سخت را پشت سر بگذاریم.

استاندار خراسان شمالی در پاسخ به مشکلات معیشتی و شرایط اقتصادی دولت دوازدهم حاضران را به نگاه منصفانه دعوت کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم تفاوتی نکرده بلکه شرایط بین الملل و تنگناهای سخت کشورهایی که سر عناد دارند شرایط را برای تیم مدیریتی سخت کرده اگر چه تمام تلاش دولت بر این است که مردم با کمترین مشکلات و چالش ها مواجه شوند.

شجاعی مقصر دانستن دولت را در بروز مشکلات اقتصادی خطایی بزرگ دانست و گفت: شک نداریم که به عده ای خیلی سخت می‌گذرد اما تیم اقتصادی دولت باتمام توان در تلاش است تا فشار اقتصادی مردم به حداقل برسد.

انتصاب یک مدیر زن در خراسان شمالی

استاندار خراسان شمالی در ادامه به اعتقادش در ارتباط با مدیریت بانوان اشاره و تاکیدکرد که کرسی های مدیریتی بانوان استان نسبت به سایر استان‌ها کمتر نیست و به زودی یکی دیگر از بانوان استان عهده دار پست مدیریتی خواهد شد.

شجاعی همچنین با ابراز رضایت از مدیریت محمود ثمینی در بجنورد عنوان کرد: من از عملکرد وی رضایت داشتم اما جزو معاونان چرخشی در وزارت کشور بود و مقرر شده به زودی در استان دیگری به‌کار گرفته شود.

وی همچنین در ارتباط با عملکردش طی چند ماه گذشته گفت: با توجه به وعده ای که داده بودم پس ازیک ماه بالاخره امروز ۱۰ بهمن جشن برچیده شدن بخاری‌های نفتی را در استان خواهیم داشت و در ادامه مقرر شده تا پایان سال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در روستاها صاحب برق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری ساخت فاز ۲ پتروشیمی، افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد و همچنین افزایش رتبه اشتغال بجنورد از جمله اقدامات شجاعی در خراسان شمالی برشمرده شد.