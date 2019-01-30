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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۷:۵۰

برای چهار برد و یک تساوی؛

پاداش یک میلیون دلاری به تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا

پاداش یک میلیون دلاری به تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا

تیم ملی فوتبال در حالی از جام ملت های آسیا حذف شد که بازیکنان و اعضای این تیم تا پیش از مرحله نیمه نهایی بیش از یک میلیون دلار پاداش گرفته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین پاداش اعضای تیم ملی فوتبال در جام ملت های آسیا به خاطر صعود از مرحله گروهی به بازیکنان و مربیان این تیم پرداخت شد.

تیم ملی فوتبال با دو برد برابر یمن و ویتنام و یک تساوی مقابل عراق از مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا صعود کرد. به خاطر این صعود ٤٥٠ هزار یورو معادل ٦٠٠ هزار دلار از سوی وزارت ورزش به عنوان پاداش در اختیار بازیکنان و اعضای کادر فنی قرار گرفت.

این پاداش طی سفر محمدرضا داورزنی به محل برگزاری جام ملت های آسیا در امارات به اعضای تیم ملی اهدا شد.

بعد از شکست عمان و چین در مرحله یک هشتم و یک چهارم و صعود به نیمه نهایی جام ملت های آسیا هم یک مرحله پاداش دیگر تقدیم بازیکنان و مربیان تیم ملی شد. 

پاداش اهدایی در این مرحله ٤٣٠ هزار دلار بود. برای تامین این پاداش که پیش از دیدار نیمه نهایی پرداخت شد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ٣.٥ میلیارد تومان از وزارت ورزش دریافت کرده بود.

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال بابت ٥ بازی در جام ملت ها که با ٤ برد همراه بود و طی دو مرحله، بیش از یک میلیون دلار پاداش گرفت با این حال در دیدار نیمه نهایی مقابل ژاپن متحمل شکست سنگین ٣ بر صفر شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

کد مطلب 4527974
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • مظلوم IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      24 2
      پاسخ
      واقعا که خنده داره برای برد یمن و ویتنام !!!!! این همه پول اونم دلار
    • مسعود IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      9 0
      پاسخ
      حیف پول. این همه رشته های مدال آور داریم که نیازمند حمایت هستند ولی شوربختانه می بینیم که پول بیت المال حیف ومیل میشه.
    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      10 0
      پاسخ
      برای برد مقابل یمن و آبروریزی مقابل ژاپن 11 میلیارد تومان؟!! خدا ازتون نگذره
    • الیاس IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      8 1
      پاسخ
      بخاطر برد و مساوی جایزه گرفتند نوش جان. اما بخاطر افتضاح مقابل ژاپن آیا توبیخ میشن. بخاطر داغون کردن اعصاب مردم آیا ککشان هم گزید یا خیریتی در این باخت بوده؟
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      5 6
      پاسخ
      این پول پاداش تمام تیم ها از طرف فیفا در دور اول و دوم رقابت ها بوده نه فدراسیون ایران
      • IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
        1 1
        اگه متن را کامل بخونی نوشته که داورزنی از فدراسیون گرفته برده داده بهشون
    • داود IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      6 1
      پاسخ
      اگر (ابرام چرخی) هم سرمربی تیم ملی میشد تا این مرحله پیش میرفتیم و یا هر کدوم از تیمهای حاضر در لیگ برتر بجای تیم ملی بودن نتیجه بهتر بود. پاداش رو باید بدیم خدمت تاج و ساکت و کفاشیان

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