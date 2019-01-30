به گزارش خبرنگار مهر، اولین پاداش اعضای تیم ملی فوتبال در جام ملت های آسیا به خاطر صعود از مرحله گروهی به بازیکنان و مربیان این تیم پرداخت شد.

تیم ملی فوتبال با دو برد برابر یمن و ویتنام و یک تساوی مقابل عراق از مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا صعود کرد. به خاطر این صعود ٤٥٠ هزار یورو معادل ٦٠٠ هزار دلار از سوی وزارت ورزش به عنوان پاداش در اختیار بازیکنان و اعضای کادر فنی قرار گرفت.

این پاداش طی سفر محمدرضا داورزنی به محل برگزاری جام ملت های آسیا در امارات به اعضای تیم ملی اهدا شد.

بعد از شکست عمان و چین در مرحله یک هشتم و یک چهارم و صعود به نیمه نهایی جام ملت های آسیا هم یک مرحله پاداش دیگر تقدیم بازیکنان و مربیان تیم ملی شد.

پاداش اهدایی در این مرحله ٤٣٠ هزار دلار بود. برای تامین این پاداش که پیش از دیدار نیمه نهایی پرداخت شد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ٣.٥ میلیارد تومان از وزارت ورزش دریافت کرده بود.

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال بابت ٥ بازی در جام ملت ها که با ٤ برد همراه بود و طی دو مرحله، بیش از یک میلیون دلار پاداش گرفت با این حال در دیدار نیمه نهایی مقابل ژاپن متحمل شکست سنگین ٣ بر صفر شد و از دور رقابت ها کنار رفت.