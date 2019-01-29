جزییات جدید از دیدار خصوصی ترامپ و پوتین/ فقط ملانیا حضور داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، روزنامه فایننشیال تایمز روز سه شنبه گزارش داد که «دونالد ترامپ» در حاشیه نشست «جی ۲۰» که اواخر ماه نوامبر در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد، با «ولادیمیر پوتین» دیدار کرده است.

در گزارشها آمده است که «ملانیا ترامپ» بانوی اول کاخ سفید در این دیدار حضور داشت؛ اما در این دیدار مهم هیچ مترجم شفاهی یا مشاوری رئیس جمهور آمریکا را همراهی نکرد.

بنابر گزارشها پوتین به همراه یک مترجم در این دیدار شرکت کرد و بدین ترتیب، چهارنفر در جلسه حضور داشتند.

یک مقام دولت روسیه به روزنامه فایننشیال تایمز گفت که موضوعات مطروحه در این گفتگوی ۱۵ دقیقه ای، مناقشه سوریه و درگیری اخیر نیروهای روسیه و نیروی دریایی اوکراین در دریای سیاه بود. این مقام در ادامه گفت که ترامپ و پوتین در مورد احتمال برگزاری یک دیدار رسمی نیز با یکدیگر گفتگو کردند.

گفتنی است که کاخ سفید پیش از آن از «گفتگوی غیررسمی» ترامپ و پوتین در حاشیه این نشست خبر داده، اما به جزئیات آن اشاره ای نکرده بود. کاخ سفید همچنین از اظهارنظر در مورد این گزارش روزنامه فایننشل تایمز خودداری کرده است.

روزنامه واشنگتن پست نیز گزارش داد که ترامپ جزئیات این دیدار خود با پوتین را از مقامات ارشد دولت آمریکا مخفی نگه داشته و از یادداشت برداری در جریان این دیدار ممانعت کرده است.

در مقابل، دموکراتهای آمریکا این احتمال را مطرح می کنند که از مترجم شفاهی رئیس جمهور بخواهند تا به ادای شهادت بپردازد و یا یادداشتهای خود از دیدار ترامپ با پوتین را ارائه کند. اما منتقدان معتقدند که این گونه اقدامات باعث ایجاد رویه ای نامطلوب می شود.

این در حالی است که ترامپ پیوسته تأکید کرده است برقراری روابط نزدیک با روسیه برای آمریکا مثبت خواهد بود و از سوی دیگر، تحقیقات جنجالی «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را «شکارِ مخالفان» می خواند!