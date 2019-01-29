سارقان در گناوه به سرقت ۲۸ میلیارد ریال طلا اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی سهشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای یک باند سه نفره در شهر گناوه دستگیر شدند که در ابتدا به سرقت ۱۰ میلیارد ریال طلا اعتراف کردند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه احتمال میزان بیشتری از طلاجات از این باند میرفت، کارآگاهان موفق شدند با هماهنگی مقام قضایی مدارک و مستنداتی را جمعآوری کنند و سرقتهای بیشتری از این باند کشف شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: اعضای این باند سرقت نیز پس از روبرو شدن با مدارک و مستندات پلیس به ۱۵ فقره سرقت منزل با ارزش ۲۸ میلیارد ریال در شهر گناوه اعتراف کردند.
وی با اشاره به اینکه اعضای این باند بومی استان نبوده و از استانهای همجوار وارد شده بودند، ادامه داد: این باند سوژههای سرقت خود را از واحدهای مسکونی شیک و خالی از سکنه انتخاب میکردند.
سردار واعظی زمان سرقت این باند را ایام تعطیل و ساعتهای ابتدایی شب که ساکنان منازل احتمال کمتری برای وقوع سرقت میدادند، عنوان کرد و افزود: این افراد با روش تخریب درب و گاوصندوق در کمترین زمان ممکن اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و اشیاء قیمتی میکردند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل موفقیت این سارقان، خالی گذاشتن خانهها بدون گماردن مراقب و نگهداری طلاجات و اموال با ارزش در منزل و در اتاق خواب در حجم زیاد بوده است که فرصت را برای سارقان فراهم میکرد.
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