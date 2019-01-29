اختلافات کابینه به استانها کشیده شد/ روی دولت قبل سفید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمالی شامگاه سه شنبه در نشست اعضای مرکزی ستاد انتخاباتی حسن روحانی با استاندار خراسان شمالی، اظهار کرد: از رأی‌هایی که دادیم پشیمان نیستیم اما از برخوردهای بعد پیروزی دل آزرده هستیم.

جمالی با تأکید بر اینکه اختلافات هیئت دولت در سطح بالا به استان‌ها کشیده شد، تصریح کرد: در روزهای انتخابات به مدیران کل تأکید شده بود که در ستادهای مرکزی‌حضور نیابند و خیلی از اعضای فعال نیز مورد تهدید قرار گرفتند.

وی با انتقاد از مدیریت روحانی در شرایط فعلی کشور، عنوان کرد: دولت روحانی چنان سیاستی به خرج داد که باید گفت روی دولت قبل را سفید کرد و کاری کرد که دیگر نمی توانیم حرفی بزنیم.

این فعال سیاسی همچنین به وعده سخنگوی سابق دولت مبنی بر بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان در بجنورد نیز اشاره کرد و گفت: ما چهار میلیون بازنشسته هستیم وبا احتساب خانواده‌ها این عدد به ۱۶ میلیون می‌رسد و همه اندر خم یک کوچه هستیم و زندگی‌هایمان فلج شده است.

بی توجهی به اهل سنت

رئیس ستاد اهل سنت حسن روحانی در خراسان شمالی نیز در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط و رضایت مردم از دولت در دوره اول خیلی بهتر بود، گفت: طی این مدت حتی یک مدیر هم از اهالی اهل تسنن استان از پست های بالا و حتی میانی قرار نگرفته اند.

خان محمد آخوند درخشان نبود مدرسه شبانه روزی در راز، نبود سالن ورزشی و استخر، عدم راه اندازی مرکزی برای بازیافت زباله و همچنین عدم برخورداری از صنایع تبدیلی را از جمله مشکلات‌راز و جرگلان اعلام کرد.

وی افزود: بکارگیری تحصیل‌کردگان اهل سنت را یکی دیگر از عوامل ایجاد اشتغال در منطقه می‌تواند باشد.

از دیگر فعالان ستاد روحانی نیز در این نشست با ابراز نگرانی از اینکه دانشگاه دست دلواپسان حکومت افتاده است، تصریح کرد: مدیران باید بدانند نماینده کدام دولت هستند و از آن ها انتظار می‌رودچه اقداماتی انجام دهند

مفیدی ادامه داد: برخی از معاونت های استانداری اعتبار فرهنگی را تخصیص نمی دهند و با رابطه بین مدیران هزینه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست اعضای فعال ستاد حسن روحانی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظراتشان نسبت به عملکرد دولت پرداختند.