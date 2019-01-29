پیشنهاد ائتلاف سعودی برای تبادل اسرا با انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن وعده داد که در ازای آزادی اسیر بیمار سعودی و بازگشت وی به عربستان، هفت تن از اسرای انصارالله یمن را آزاد خواهد کرد.

گفتنی است که منابع وابسته به انصارالله یمن روز سه شنبه اعلام کردند که «موسی اوجی» اسیر بیمار سعودی آزاد شده و به کشورش بازگشته است.

«عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسیران اعلام کرد که اسیر عربستانی با هواپیمای وابسته به صلیب سرخ پس از آزادی به کشورش بازگشته است.

وی مقامات سعودی را به نادیده گرفتن همه طرحها برای آزادی اسیر بسیار بیمار متهم کرد و گفت: «طی دوهفته گذشته ما با همه ابزار و شیوه ها به دنبال قانع کردن مقامات سعودی برای انجام سریع عملیات مبادله اسیر بیمار سعودی در مقابل آزادی گروهی از اسیران زخمی مان بودیم و برخی طرفها اعم از سازمان ملل یا شیوخ و شخصیت های قبیله ای و اجتماعی میانجی گری کردند؛ اما احدی از آنها نتوانستند که سعودی ها را قانع کنند. عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در این شرایط وارد عمل شد و طرح انسانی آزادی این اسیر و تحویلش به خانواده اش را ارائه داد».