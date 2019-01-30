لوایح دموکراتها برای لغوفرمان مهاجرتی ترامپ ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا روز سه شنبه لوایحی را به مجالس سنا و نمایندگان این کشور ارائه کردند که از اجرای فرمان مهاجرتی «دونالد ترامپ» مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به خاک آمریکا جلوگیری می کند.

در اطلاعیه ای که متعاقب تقدیم این لوایح به کنگره منتشر شد، آمده است: «سناتورهای آمریکا کریس مورفی و دایان فینشتاین به همراه نمایندگان جودی چو و زوئه لافگرن لوایحی را به مجالس سنا و نمایندگان آمریکا ارائه کرده اند که از اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع برخی از کشورهای مسلمان به خاک آمریکا جلوگیری می کند».

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: «این لوایح با نامهای اس. ۲۴۶ و اچ. آر ۸۱۰ بکارگیری هرگونه سرمایه و وجه مالی را برای اجرای فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰- که در ششم مارس ۲۰۱۷ به امضاء رسید- ممنوع می کند».

جودی چو، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در کنگره آمریکا در خصوص فرمان مهاجرتی ترامپ گفت که این فرمان یکی از سلاحهای رئیس جمهور برای شعله ور ساختن آتش بیگانه هراسی و تعصب و همچنین عامل بروز تفرقه و جدایی در جامعه آمریکا است.

گفتنی است که روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ (۷ بهمن ماه ۱۳۹۵) در حالی که تنها یکهفته از ورود ترامپ به کاخ سفید می گذشت، وی با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع خارجی از هفت کشور با اکثریت جمعیت مسلمان از جمله ایران را ممنوع ساخت؛ ممنوعیتی که بارها از سوی دادگاههای محلی و فدرال آمریکا به چالش کشیده شد.

در نهایت، دیوان عالی آمریکا در ژوئن ۲۰۱۷ نسخه کنونی این فرمان اجرایی- موسوم به ممنوعیت مهاجرتی ۳.۰ که ورود اتباع پنج کشور مسلمان شامل ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن را به همراه کره شمالی و ونزوئلا به خاک آمریکا ممنوع می کرد- مورد تأیید قرار داد.