انفجار یک نارنجک در مسجدی در فیلیپین/ ۶ تن کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، شامگاه سه شنبه پرتاب نارنجک توسط فردی ناشناس به داخل مسجدی در شهر زامبوانگا در جنوب فیلیپین ۲ کشته و دستکم ۴ زخمی بر جای گذاشت.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

این حمله تروریستی پس از آن صورت گرفت که روز یکشنبه، دو بمبگذار با منفجر کردن کمربند انتحاری خود در یک کلیسای کاتولیک واقع در منطقه «میندانائو» در جنوب فیلیپین باعث مرگ دستکم ۲۷ تن و زخمی شدن ۷۷ تن دیگر شدند.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش اواخر روز یکشنبه مسئولیت این بمبگذاریهای انتحاری را برعهده گرفت.

مشخص نیست که آیا حملات تروریستی روزهای یکشنبه و سه شنبه به یکدیگر مرتبط هستند یا خیر.