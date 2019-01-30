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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۴

انفجار یک نارنجک در مسجدی در فیلیپین/ ۶ تن کشته و زخمی شدند

انفجار یک نارنجک در مسجدی در فیلیپین/ ۶ تن کشته و زخمی شدند

پرتاب نارنجک به داخل یک مسجد در شهر «زامبوانگا» در جنوب فیلیپین و انفجار آن دستکم ۲ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، شامگاه سه شنبه پرتاب نارنجک توسط فردی ناشناس به داخل مسجدی در شهر زامبوانگا در جنوب فیلیپین ۲ کشته و دستکم ۴ زخمی بر جای گذاشت.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

این حمله تروریستی پس از آن صورت گرفت که روز یکشنبه، دو بمبگذار با منفجر کردن کمربند انتحاری خود در یک کلیسای کاتولیک واقع در منطقه «میندانائو» در جنوب فیلیپین باعث مرگ دستکم ۲۷ تن و زخمی شدن ۷۷ تن دیگر شدند.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش اواخر روز یکشنبه مسئولیت این بمبگذاریهای انتحاری را برعهده گرفت.

مشخص نیست که آیا حملات تروریستی روزهای یکشنبه و سه شنبه به یکدیگر مرتبط هستند یا خیر.

کد مطلب 4527990

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