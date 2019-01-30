چهارمحال و بختیاری مدیر بازنشسته ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رای موافق تصویب کردند که براساس این طرح بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع شد.

براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه ۲۱ شهریور ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تصویب و اجرای این قانون نقطه امیدی برای بسیاری از جوانان در سطح کشور شد و راه را برای ورود جوانان در دستگاه های مختلف باز کرد.

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان طی چند ماه گذشته موجب شد تا بسیاری از مدیرانی که چندین سال از زمان قانونی بازنشستگی آنها گذشته بود سرانجام پست سازمانی خود را ترک کرده و زمینه بکارگیری افراد جدید به جای آنها فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تا سه سال دیگر می تواند در سمت خود باقی بماند

در ابتدای تصویب این قانون در استان چهارمحال و بختیاری، تمام نظرات به اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری به عنوان بالاترین و مهم ترین پست مدیریتی جلب شد و در فضای مجازی مطرح شد که استاندار چهارمحال و بختیاری بازنشسته است و نخستین کسی خواهد بود که سوار قطار بازنشسته ها خواهد شد.

بلافاصله مدیر روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که قانون منع بکارگیری بازنشسته ها شامل استاندار چهارمحال و بختیاری نمی شود.

احسان فروزنده با اشاره به شائبه‌هایی در خصوص بازنشستگی یا عدم بازنشستگی استاندار در برخی سایت‌های خبری، اظهار کرد: استاندار چهارمحال و بختیاری از شمول طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خارج است.

وی افزود: استاندار چهارمحال و بختیاری متولد سال ۴۲ بوده و دارای ۳۲ سال سابقه کار و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است.

فروزنده تصریح کرد: طبق قانون افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، تا ۳۵ سال می‌توانند خدمت کنند.

مدیران ارشد چهارمحال و بختیاری جوان هستند و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شامل آنها نشده است در حال حاضر بیشتر مدیران ارشد چهارمحال و بختیاری جوان هستند و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شامل آنها نشده است.

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه ها و سازمان ها بر اساس هر قانونی که ابلاغ می شود باید عمل کنند و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیز یکی از قانون های مهم و جدید است که باید بر اساس آن عمل شود.

محمد امینی بیان کرد: پرونده مدیران دستگاهای اجرایی ومقامات در وازرتخانه ها هستند و ما هیچ گونه دسترسی به آنها نداریم.

وی بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری مدیری که بالای ۳۵ سال بوده است و بازنشته نشده باشد را نداریم.

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: این قانون تاکنون شامل کسی در استان چهارمحال وبختیاری نشده است.

وی ادامه داد: اغلب مدیران چهارمحال و بختیاری دارای مدرک فوق لیسانس هستند و تا ۳۵ سال می توانند خدمت کنند.