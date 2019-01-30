مسابقات شطرنج جام فجر استان مرکزی در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی جام فجر استان مرکزی که با شرکت ۵۸ نفر از تاریخ سوم بهمن ماه جاری به روش سوئیسی در اراک آغاز شده بود، با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

بر اساس این گزارش، در این مسابقات که در خانه شطرنج مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد، در نهایت علی احمدی از شهر مهاجران، محمدرضا شاه صنم از اراک، محمدرضا شرفی از شازند، حسین برجی از اراک، مهدیار کریمی از اراک و غلامعباس دولت آبادی از اراک، به ترتیب مقام‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

به گزارش مهر، همچنین اکبر تاجدوست به عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت، مهسا صدقی به عنوان بهترین بازیکن بانوان، امیرمهدی مشهدی به عنوان بهترین بازیکن نوجوانان این دوره از پیکارها معرفی شدند. محمدرضا مسلمی به عنوان سرداور و هادی احمدی نژاد به عنوان داور، این مسابقات را قضاوت کردند.

گفتنی است، این مسابقات به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زیر نظر هیات شطرنج استان مرکزی برگزار شد.