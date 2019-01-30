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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۰

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

وزارت بهداشت وعده تامین بودجه بیمارستان زنان اراک را عملی کند

وزارت بهداشت وعده تامین بودجه بیمارستان زنان اراک را عملی کند

اراک- نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: وزارت بهداشت وعده تامین بودجه تکمیل بیمارستان زنان و زایمان اراک را عملی کند، چراکه تکمیل این پروژه یکی از ضرورت های استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی نماینده با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان استان با سعید نمکی، سرپرست وزارت بهدشت و موضوعات مطرح شده، اظهار داشت: در این دیدار مباحثی مطرح شد، ازجمله اینکه پروژه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک مهمترین پروژه عمرانی استان مرکزی است، لذا باید در روند ساخت و ساز آن تسریع و اعتبارات بیشتری تزریق گردد؛ از مهمترین مشکلات حال حاضر این پروژه قرارداد آسانسور و موتورخانه و تاسیسات است که نیاز به تامین اعتبار دارد.

وی افزود: بیمارستان خیّرساز زنان و زایمان که مقرر است جایگزین بیمارستان قدیمی آیت الله طالقانی اراک شود، پیشرفت خوبی دارد و تاکنون حدود ١٠ میلیارد تومان توسط خیّر در آن هزینه شده است و طبق وعده مسئولین وزارت بهداشت مقرر بوده وزارت بهداشت معادل خیّر در این پروژه هزینه کند؛ لذا درخواست داریم این تعهد عملی و این طرح ضروری شهر اراک هرچه سریعتر به اتمام برسد.

کریمی بیان کرد: بیمارستان خنداب با حمایت مسئولین راه اندازی شده، ولی به لحاظ تجهیزات و کادر پزشکی با کمبودهایی روبرو است؛ یک دستگاه دیالیز مورد نیاز مردم این منطقه است. بیمارستان شهرستان کمیجان نیز به همت خیّرین ساخته و تجهیز شده، ولی از نظر کادر پزشکی و تجهیزات کمبود دارد.

وی عنوان کرد: درخواست داریم در خصوص مجوز جذب نیرو برای مراکز درمانی استان نگاه ویژه باشد و تمهیدات جذب نیرو برای بیمارستان های در حال احداث حضرت ولی عصر(عج) و زنان و زایمان اراک از الان اندیشیده شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: در استان مرکزی بیش از ٦٥ درصد و در اراک بالای ٧٠ درصد مردم تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حوزه درمان تامین اجتماعی استان درخواست دارند در اختصاص سهمیه پزشک توسط وزارت بهداشت مدنظر قرار گیرند، چراکه حوزه درمان تامین اجتماعی رقیب وزارتخانه نیست و باید این حوزه هم زیر چتر حمایت وزارت بهداشت باشد.

کد مطلب 4527997

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