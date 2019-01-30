۱۰ پروژه همزمان با دهه فجر در شادگان افتتاح می شود

سعید حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر ۳۸ طرح و پروژه در شهرستان شادگان مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اعتبار این پروژه ها ازمحل اعتبارات ملی، استانی، نفت، ارزش افزوده و سایر منابع تامین شده است.

فرماندار شادگان ادامه داد: این طرح ها در بخش های کشاورزی، تولیدی، خدماتی، بهداشت و درمان، عمرانی، ورزشی، آموزشی و ...مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بیشترین خشم دشمن امروز ایران اسلامی از این است که نا امیدانه شاهد برگزاری جشن‌های دستاورد چهل سالگی انقلاب به طور همزمان در سراسر کشور خواهد بود.

حاجیان در پایان بر حضور گسترده و شایسته در برنامه‌های پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی نشانگر این واقعیت است که ما روی پای خود ایستاده و متکی به قدرت داخلی و توانمندی ایران اسلامی هستیم.