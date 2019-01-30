سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن به الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الوطن، «مارتین گریفیتس» نماینده ویزه سازمان ملل در امور یمن برای اولین بار از زمان توافق سوئد تا کنون وارد الحدیده شد.
بر اساس این گزارشT نماینده سازمان ملل به منظور بررسی مقدمات اجرای قطعنامه ۲۴۵۲ شورای امنیت و اجرای توافق آتشبس به الحدیده سفر کرده است.
گریفیتس روز گذشته وارد صنعاء شد و این سومین سفر گریفیتس به یمن در ماه جاری میلادی (ژانویه) به شمار میرود.
سفر نماینده سازمان ملل به یمن در حالی صورت گرفته که متجاوزان و مزدوران آنها به نقض توافق استکهلم ادامه میدهند و با تجاوزات بی وقفه خود به الحدیده و مناطق مختلف آن، آتشبس به دست آمده بر اساس این توافق و قطعنامه ۲۴۵۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض میکنند.
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