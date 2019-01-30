تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی حجت‌الاسلام حسن روحانی در حالی که توسط وزرا و اعضا هیات دولت همراهی می شد، با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان های ایشان تجدید میثاق کرد.

رییس جمهور در این مراسم با نثار تاج گل به مقام والای معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و شهیدان ادای احترام کرد.

وی همچنین در این مراسم که حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت آستان مطهر امام خمینی(ره) نیز حضور داشت، با قرائت فاتحه یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز گرامی داشت.

رییس جمهور در ادامه با حضور در بر سر مزار شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی و شهدای دولت و گلزار شهدای دفاع مقدس به مقام شامخ والای شهیدان ادای احترام کرد.