رونمایی از پوستر «شبی که ماه کامل شد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، نخستین پوستر «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیهکنندگی محمدحسین قاسمی در آستانه رونمایی فیلم در سی و هفتمین جشنواره فجر منتشر شد.
طراحی پوستر این فیلم را علی باقری بر عهده دارد.
عوامل «شبی که ماه کامل شد» عبارتند از کارگردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: محمدحسین قاسمی، نویسندگان: نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی، بازیگران: الناز شاکردوست، هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایی، پدرام شریفی، امین میری، بانیپال شومون و با حضور: شبنم مقدمی و فرید سجادی حسینی، با معرفی آرمین رحیمیان، طراح صحنه و لباس: محمد رضا شجاعی، مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین: حمید نجفی راد، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، جانشین تولید: مسعود زمانی، طراح گریم: ایمان امیدواری، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: روزبه سجادی حسینی، دستیار اول کارگردان: امین خنکال، عکاس: امید صالحی، مدیر صدابرداری: مهدی صالح کرمانی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، طراح جلوههای بصری و سوپروایزر پست پروداکشن: فرید ناظرفصیحی، مدیرجلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیگ. مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق لواسانی، روابط عمومی: شراره داودی و محصول هفت هنر ماندگار.
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