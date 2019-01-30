۴۷۱ فراورده تولیدی دارای پروانه استاندارد است/ابطال ۱۲۷ پروانه

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لهونیان شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کردستان که با حضور نیره پیروز بخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد کشور در سنندج برگزار شد، اظهارداشت: در ۹ ماهه اول امسال نیز ۴۳ پروانه جدید صادر، ۱۰۶ پروانه تمدید، ۸۰ پروانه تعلیق، ۳۶ پروانه باطل، ۹ مجوز صادر و یک گواهی خود اظهاری توسط سازمان استاندارد استان کردستان صادر شده است.

وی به آمار بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و آزمایشگاه ها نیز اشاره کرد و افزود: در مجموع از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری سه هزار و ۲۳۷ مورد بازرسی از جایگاه های سی ان جی، شهربازی و مهدکودک ها، نانوایی و سیلوها، مرکز صنفی طلا، شرکت های اسانسور سازی، پروژه های ساختمانی و ازمایشگاه های همکار صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان ادامه داد: همچنین در قالب طرح طاها در ۹ ماهه اول سال جاری شش هزار و ۸۵۱ مورد بازرسی در سطح استان کردستان صورت گرفته که برنامه ما در اجرای این طرح شش هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.

لهونیان در بخش دیگری از سخنان خود به بسته حمایتی از تولیدات داخلی استان اشاره کرد و یاداور شد: واحدهای نمونه استانی مادامی که نمونه نامنطبق برای آنها گزارش نشود در هر سال تنها یکبار برای هر محصول از محل تولید نمونه برداری می شود.

وی در ادامه به بازرسی از آسانسورهای استان اشاره کرد و بیان کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری ۳۸۱ گواهینامه صادره منتج به پایان کار، ۶۷ مورد گواهینامه صادره ادواری، ۲۵ مورد بازرسی نظارتی اداره کل، هفت مورد ممیزی شرکت های بازرسی فنی اسانسور و یک مورد اسانسور پلمپ شده توسط این سازمان صورت گرفته و بازرسی ادواری از اسانسورهای ادارات دولتی و اماکن عمومی نیز در ماه جاری در حال انجام است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان به کارهای در دست اقدام این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: اخذ پروانه کاربرد استاندارد حلال توسط کشتارگاه های استان، اخذ پروانه استاندارد رعایت حد مجاز الاینده ها در محصولات کشاورزی استان و ایمن سازی و نصب کفپوش زمین ها و پارک های بازی متعلق به شهرداری ها به منظور استاندارد سازی انها از مهمترین این برنامه ها است.

لهونیان در ادامه با اشاره به نتایج کنترل کیفیت نمونه های واحدهای تولیدی استان، افزود: در مجموع از ابتدای سال تا پایان اذر ماه ۷۰۱ مورد نمونه گیری از واحدهای تولیدی در زمینه برق و الکترونیک، ساختمانی و معدنی، شیمیایی و غذایی صورت گرفته که از این تعداد ۲۲۶ مورد نامنطبق با استانداردهای لازم بوده است.

وی اظهارداشت: این اداره کل در راستای استانداردسازی کالاهای صادراتی و وارداتی نیز در ۹ ماهه گذشته از ابتدای سال اقدامات موثری انجام داده و شش هزار و ۲۴۸ مورد گواهینامه صادراتی و ۱۰ مورد گواهینامه وارداتی را صادر کرده است که در راستای کیفی بخشی محصولات وارداتی و صادراتی ۳۵۱ نمونه برداری را انجام داده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان در پایان سخنان خود به استانداردهای تدوین شده در این استان تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و بیان کرد: تدوین استاندارد ملی نمازخانه فضاهای اداری و تجاری، تدوین استاندارد ملی صنایه دستی استان از جمله شالبافی و تخته نرد و پیگیری مراحل تدوین استاندارد ملی ۲۴ عنوان دیگر در سال جاری از مهمترین این اقدامات است.