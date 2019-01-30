تعداد واحدهای صنعتی استان بوشهر ۳۶ برابر شد/ افزایش چشمگیر صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب ما اکنون به یک بلوغ رسیده است و شاهد دستاوردهای بسیار خوبی هستیم.

وی اضافه کرد: پیش از انقلاب ۱۷ واحد صنعتی در استان وجود داشت و حدود هزار و ۳۰۰ نفر فعالیت داشتند و یک میلیارد ریال مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی در استان بود که طی این ۴۰ سال سرمایه‌گذاری زیادی صورت گرفته است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: در حال حاضر ۶۲۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان بوشهر صادر شده است که مشغول به فعالیت هستند و بخشی هم در شرکت‌های صنعتی فعال هستند و مجموع اشتغال در بخش صنعت استان ۲۶ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین صنعتی که در استان شکل گرفته است، تولید سیمان است ادامه داد: اکنون در استان بوشهر معادل نیمی از کل تولید سیمان کشور در قبل از انقلاب تولید می‌شود.

رشد صادرات غیرنفتی

حسینی محمدی از فعالیت ۱۸ واحد پتروشیمی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: یک چهارم از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صنایع پتروشیمی است که عموما در استان بوشهر حضور دارند.

وی با اشاره به اجرای ۳۵ طرح حوزه پتروشیمی در سطح استان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌های استان بوشهر صنایع دریایی است که واحدهایی در حوزه خدمات دریایی از جمله تعمیر و سرویس‌دهی، ساخت شناورهای بزرگ و کوچک و سکوهای پارس جنوبی را شاهد هستیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: قبل از انقلاب صادرات به میزان بسیار محدودی انجام می‌شد و کل صادرات غیرنفتی کشور ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که عموما مربوط به صنایع دستی و کشاورزی بوده است.

وی گفت: بعد از انقلاب اسلامی و با اجرای طرح‌های مختلف، صادرات غیرنفتی کشور رشد قابل توجهی داشته است و در سال گذشته ۳۸ میلیون تن با حجم ۱۵ میلیارد دلار از استان بوشهر صادر شده است.

نظارت مستمر بر بازار

حسینی محمدی حمایت از مطبوعات استان را یک ضرورت دانست و بیان کرد: همه باید از مطبوعات حمایت کنیم ولی محدودیت‌هایی هم وجود دارد و در مجموع تلاش می‌کنیم تا مطبوعات استانی تقویت شود.

وی در ارتباط با نظارت ایام نوروز نیز خاطرنشان کرد: از اول بهمن‌ماه طرح‌های نظارتی آغاز شده است و تا نیمه فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت و بازرسی و نظارت به صورت مستمر انجام می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تامین اقلام و تنظیم بازار خبر داد و اضافه کرد: تامین و ذخیره‌سازی توسط تعاونی روستایی، جهاد کشاورزی و امور دام انجام می‌شود و اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: در استان بوشهر اقدامات لازم انجام شده است و با هم‌افزایی نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام شده و امسال هم مشکلی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز مردم نخواهیم داشت.

سخت‌گیری برای صدور کارت بازرگانی

حسینی محمدی بیان کرد: در استان بوشهر برای کارت‌های بازرگانی بیش از اندازه سخت‌گیری می‌کنیم و دریافت این کارت‌ها شرایطی دارد و مسائل در اتاق بازرگانی بررسی می‌شود و سپس بررسی مجدد می‌کنیم.

وی گفت: امسال کمیته بررسی احراز صلاحیت را در این زمینه فعال کردیم و برخی افراد رد می‌شوند. برای صدور کارت بازدید از دفاتر انجام می‌شود و آزمون از افراد گرفته می‌شود و در صورت احراز، کارت صلاحیت برای آنها صادر می‌شود.