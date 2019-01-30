ضریب نفوذ گاز در روستاهای خراسان رضوی به ۸۵ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رزم حسینی سه شنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تربت جام در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: اگر بخواهیم کارنامه ۴۰ ساله انقلاب را منصفانه روی میز بگذاریم که نسل جوان ما بتواند قضاوت درستی از شرایط داشته باشد باید بگوییم که از همان روزهای نخست انقلاب کشور ما را درگیر مسائل مختلف کردند که روند توسعه و تحقق هدف انقلاب برای توسعه شکل نگیرد.

وی افزود: در ابتدای انقلاب درگیر گروه های داخلی بودیم وبعداز آن ۸ سال جنگ نظامی را در کنار مجموعه ای از تحریم های سیاسی و اقتصادی به ما تحمیل کردند و مردان ، زنان و جوانان این مرز و بوم شهید شدند، و نیمی از کشور تحت پوشش حملات دشمن بود و آنان فرصت توسعه به این ملت و کشور ندادند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امروز برخلاف قبل از انقلاب که کمتر روستایی از آب و برق برخوردار بود ،روستاها و محروم ترین مناطق کشور از زیرساخت های مناسبی اعم از آب و برق و گاز و جاده برخوردارند و هم اکنون تولید برق کشور بالغ بر ۷۵ هزار مگاوات است و کمتر روستایی را در استان می توان یافت که برق ندارد.

وی گفت:ضریب نفوذ گاز روستایی در استان هم به ۸۵ درصد رسیده در حوزه ریلی از شرایط بسیار خوبی برخورداریم و فرودگاه توسعه یافته ای که به طور متوسط تا ۲۲۰ پرواز در روز از آن انجام می شود و نیز در حوزه بهداشت و درمان که کمتر شهرستان فاقد بیمارستان و روستای فاقد مرکز بهداشت و امکانات بهداشتی را شاهدیم همه از جمله این دستاوردهاست.

رزم حسینی تاکید کرد:با پشت میز نشینی کاری از پیش نمی رود و باید فرمانداران وارد عرصه شده و این اختیار هم به آنان داده شده تا مسائل شهرستان و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خود را با همراهی و استفاده ازظرفیت نمایندگان شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم با وزارتخانه های مربوطه پیگیری کنند.

وی بیان کرد: تمرکز ما بر راه اندازی و تقویت موضوع خیرین توسعه در سطح جامعه است در واقع بر این اعتقادم که باید قبل از بروز مسائل و آسیب ها ، جامعه توانمندسازی شود با ایجاد اشتغال ، کار ، تولید که آسیب اجتماعی ایجاد نشود و مجبور شویم چندین برابر هزینه کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت:با ایجاد اشتغال و هزینه کرد ۱۰ میلیون تومان ، یک خانواده توانمند می شود ، نمی توان منتظر دولت و منابع اندک و محدود دولتی بود حال آنکه توان بخش خصوصی و مردمی وقتی تجمیع شود بسیار گسترده و دهها و صدها برابر منابع دولتی خواهد شد که می توان با آن کارهای گسترده ای انجام داد.

وی افزود: خشکسالی مستمر و گسترده ، استفاده ناصحیح و عدم مدیریت مناسب از منابع آبی در اختیار خود بر تشدید مسائل اقتصادی افزوده و در واقع هر جا دانش اقتصادی و فرهنگ اقتصادی حاکم نبوده دچارمشکل شده ایم و امروز نیازمند ورود جدی علمای دین به حوزه فرهنگ اقتصادی هستیم.