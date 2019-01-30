اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی در کرمانشاه

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی همزمان با ایام الله دهه فجر در استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ها به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر استان کرمانشاه و با تنوع بالا برگزار خواهد شد.

وی افزود: به منظور اجرای این شمار برنامه کمیته های تخصصی از سوی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده که مسئولیت اجرای برنامه ها را بر عهده دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شاخص ترین این برنامه ها در ایام الله دهه فجر حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

وی گفت: ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برای همه آنان که دلبسته این نظام مقدس هستند فرصتی برای بازخوانی خاطرات دوران انقلاب است.



به گفته سروری، این ایام فرصتی برای دستگاه های اجرایی و کمیته های تخصصی است تا به بازخوانی خدمات چهل ساله انقلاب برای نسل جدید بپردازند.