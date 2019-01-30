  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۴

همزمان با ایام الله دهه فجر صورت می‌گیرد؛

اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی در کرمانشاه

اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی در کرمانشاه

کرمانشاه_رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی همزمان با ایام الله دهه فجر در سراسر استان خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ۲۳ هزار برنامه فرهنگی همزمان با ایام الله دهه فجر در استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ها به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر استان کرمانشاه و با تنوع بالا برگزار خواهد شد.

وی افزود: به منظور اجرای این شمار برنامه کمیته های تخصصی از سوی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده که مسئولیت اجرای برنامه ها را بر عهده دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شاخص ترین این برنامه ها در ایام الله دهه فجر حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

وی گفت: ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برای همه آنان که دلبسته این نظام مقدس هستند فرصتی برای بازخوانی خاطرات دوران انقلاب است.

به گفته سروری، این ایام فرصتی برای دستگاه های اجرایی و کمیته های تخصصی است تا به بازخوانی خدمات چهل ساله انقلاب برای نسل جدید بپردازند.

کد مطلب 4528011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها