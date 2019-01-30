بانوان استان بوشهر سهم بالایی در اشتغال صنایع خرما و آبزیان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صفوی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بوشهر همه دستاوردها مربوط به بعد از انقلاب است.

وی اضافه کرد: قبل از انقلاب چهار هکتار اراضی صنعتی داشتیم و اکنون بیش از پنج هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان بوشهر قرار دارد که بر اساس مزایای استان تقسیم‌بندی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر بیان کرد: در هشت شهرستان استان دارای شهرک و یا ناحیه و یا منطقه ویژه هستیم و در عسلویه و جم نیز کارهای اولیه برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون همه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان عملیاتی شده است و هزار هکتار زمین آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران داریم و همه زیرساخت‌ها و امکانات این اراضی فراهم است و در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

صفوی ادامه داد: ادامه بر تامین زیرساخت‌ها که سرمایه‌گذاری را سرعت می‌بخشد، حمایت‌های نرم‌افزاری را نیز داریم و در زمینه آموزش و انتقال تکنولوژی و پرداخت تسهیلات و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و مشاوره را ارائه می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر افزود: مراکز خدمات فناوری و کسب و کار را ایجاد کردیم و خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.

وی از پیاده‌سازی مدل‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های استان، گفت: پنج خوشه صنعتی در استان بوشهر طراحی شده است و خوشه خرما و خوشه آبزیان در استان پیاده‌سازی شده است و شاهد موفقیت‌های خوبی هستیم.

صفوی اظهار داشت: حضور بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی تقویت شده است و حضور بانوان در صنایع آبزیان و خرما حدود ۴۰ درصد است.

وی از برگزاری دوره آموزشی به میزان ۱۰۰ هزار نفر ساعت خبر داد و اضافه کرد: تورهای صنعتی را برگزار کردیم، ۳۱۲ واحد صنعتی را به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اعزام کردیم و شش پایان‌نامه را حمایت کردیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر در ارتباط با خوشه صنعتی آبزیان بیان کرد: این خوشه‌ها با حضور ذی‌نفعان فعالیت می‌کند و تمرکز بر زنجیره ارزش است و نسبت به رفع مشکلات اقدام می‌شود.

وی در ارتباط با واحدهای صنعتی غیرفعال استان نیز بیان کرد: به کسانی خدمات و زمین می‌دهیم که جواز صنعتی را دریافت کرده باشند و این بدان معنا است که گزینش شده و صلاحیت را داشته است و پس از مراجعه به کار آنها سرعت می‌دهیم.