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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

معاون صنعت، معدن و تجارت بوشهر:

نظارت بر بازار استان بوشهر تقویت می‌شود

نظارت بر بازار استان بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت:نظارت بر بازار استان بوشهر تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ارتباط با تنظیم بازار در استان بوشهر باید یک تفکیک برای گرانی و گران‌فروشی قائل شویم و نارضایتی مردم از گرانی بازار است و به دنبال نوسانات بازار و ارز با جهش قیمت‌ها روبرو شدیم.

وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نمی‌تواند کار خاصی را در زمینه گرانی انجام دهد ولی در زمینه گران‌فروشی می‌توانیم اقدام و برخورد را داشته باشیم.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: با توجه به شرایط خاص، اقدامات بازرسی را در استان تشدید کردیم و گشت‌های مشترک تشکیل شد.

وی ادامه داد: با توجه به تعدد وظایف در زمینه نظارت بازار شاید نتوانیم پوشش صددرصدی را در این زمینه داشته باشیم ولی همه تلاش و سعی خود را بر این گذاشتیک تا اقدامات کنترلی و نظارتی را انجام دهیم.

جمالی افزود: در زمینه بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک و در زمینه کشف کالای قاچاق و حجم پرونده‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را داشته‌ایم و در برخی موارد افزایش چند هزار درصدی را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: به خاطر احساس مسئولیتی که در برابر مردم داریم، به دنبال توزیع اقلام توزیع بازار که در ابتدا با انحرافاتی نیز روبرو بود، بدون هیچ اغماض با متخلفین برخورد کردیم.

کد مطلب 4528015

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