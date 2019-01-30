به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ارتباط با تنظیم بازار در استان بوشهر باید یک تفکیک برای گرانی و گرانفروشی قائل شویم و نارضایتی مردم از گرانی بازار است و به دنبال نوسانات بازار و ارز با جهش قیمتها روبرو شدیم.
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نمیتواند کار خاصی را در زمینه گرانی انجام دهد ولی در زمینه گرانفروشی میتوانیم اقدام و برخورد را داشته باشیم.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: با توجه به شرایط خاص، اقدامات بازرسی را در استان تشدید کردیم و گشتهای مشترک تشکیل شد.
وی ادامه داد: با توجه به تعدد وظایف در زمینه نظارت بازار شاید نتوانیم پوشش صددرصدی را در این زمینه داشته باشیم ولی همه تلاش و سعی خود را بر این گذاشتیک تا اقدامات کنترلی و نظارتی را انجام دهیم.
جمالی افزود: در زمینه بازرسیها و گشتهای مشترک و در زمینه کشف کالای قاچاق و حجم پروندهها رشد قابل ملاحظهای را داشتهایم و در برخی موارد افزایش چند هزار درصدی را شاهد هستیم.
وی بیان کرد: به خاطر احساس مسئولیتی که در برابر مردم داریم، به دنبال توزیع اقلام توزیع بازار که در ابتدا با انحرافاتی نیز روبرو بود، بدون هیچ اغماض با متخلفین برخورد کردیم.
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