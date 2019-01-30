بازگشت شاگردان بنا به خانه کشتی/ ۱۶ اردو تا رقابتهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای بین المللی جام تختی که به تازگی در اندیمشک برگزار شد، محمد بنا و همکارانش در کادر فنی اعلام کردند دومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی را از امروز۱۰ بهمن ماه آغاز خواهند کرد. اردویی که با دعوت از ۳۸ فرنگی‌کار منتخب کادر فنی در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود و طبق برنامه قرار است تا روز ۲۰ بهمن ماه ادامه یابد.

به گفته محمد بنا تیم ملی کشتی فرنگی تا رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان، ۱۶ اردوی تمرینی را پیش رو دارد. هر یک از این اردوها که بنا و همکارانش تاکید فراوانی بر اجرای دقیق و به موقع آنها دارند ۱۰ روز بطول می انجامد و فرنگی کاران بین هر اردو، حدود ۶ روز مرخصی و یا استراحت فعال خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مصیب اکبری (تهران) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) مهدی محسن نژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) سامان عبدولی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس) کرامت عبدولی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) بهرام معروف خانی (اردبیل) حامد تاب (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا آقانیا (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) رسول گرمسیری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) پیام بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران) عباس مهدی زاده (اصفهان)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) یوسف قادریان (البرز) محمدهادی ساروی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) حسن آریائی نژاد (مازندران) علی اکبر حیدری (قم) محمد یگانه (ایلام) مهدی بالی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) امین میرزازاده (خوزستان) امیرمحمد حاجی پور (مازندران)

همچنین قرار است محمد بنا تیمی منتخب از فرنگی‌کاران موردنظرش را در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه محک بزند که این مسابقات طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود. نفرات اعزامی به این تورنمنت نیز به شرح زیر هستند:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

طبق برنامه کادر فنی، پس از اینکه فرنگی کاران منتخب در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه به میدان رفتند، یک تورنمنت دیگر هم اوایل اسفندماه پیش روی گروه دیگری از فرنگی کاران است. بدین ترتیب تیمی منتخب از اردونشینان تیم ملی به رقابتهای بین المللی جام جایزه بزرگ مجارستان اعزام خواهند شد که این مسابقات جزو میادین دارای رنکینگ اتحادیه جهانی است و اهمیت فراوانی برای کادر فنی دارد.