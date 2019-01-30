دستورالعمل نما و منظر شهری قزوین ابلاغ شد

مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیما و منظر شهری در ارتقای کیفی ساختار شهر دارای اهمیت خاص بوده و تاثیرات ماندگاری در حوزه های گوناگون به وجود خواهد آورد.

وی افزود: صیانت و تقویت هویت اصیل ایرانی اسلامی، ساماندهی و نظم بخشی به سیما و منظر شهری و همچنین بهره گیری از تدابیر و ابزارهای لازم در فرآیند هدایت و کنترل ساختمان از جمله مهمترین موضوعات مورد توجه در حوزه شهرسازی و معماری است.

مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه اضافه کرد: در همین راستا کمیته سیما و منظر شهری استان، تهیه و تدوین دستورالعمل نما و منظر شهری را در اولویت برنامه کاری خود قرار داد.

حق لطفی با اشاره به برگزاری جلسات بسیار و انجام بازدیدهای متعدد در سطوح مختلف فنی و اجرایی با حضور کارشناسان، مدیران و صاحب نظران در دستگاه های اجرایی و حوزه های دانشگاهی و بخش خصوصی از سال ۹۵ تا کنون، عنوان کرد: پس از انجام بررسی های لازم، این دستورالعمل در روز ۱۴ آذرماه سال جاری در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد و در تاریخ یکم بهمن ماه به همراه سایر مصوبات، توسط استاندار به شهرداری و سایر دستگاه های متولی و مرتبط با ساخت و ساز ابلاغ شد.

دبیر کمیسیون ماده ۵ استان در پایان تاکید کرد: با توجه به هویت فرهنگی و تاریخی قزوین و همچنین وجود دغدغه های بسیار در حوزه سیما و منظر شهری، اجرای این دستورالعمل می تواند بخش زیادی از نگرانی ها را در این خصوص برطرف کند.

کمیته سیما و منظر شهری با حداقل ۸ عضو به منظور ایجاد هماهنگی در امر ارتقای کیفی سیما و منظر با حضور نمایندگان قانونی ادارات کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استانداری، شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و مهندسان مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، به دبیر معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تشکیل شده است.