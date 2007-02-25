سطح کیفی مسابقات ست لاین بحرین بالا بود/ مقام نیاوردیم اما خوب بازی کردیم

صادق کرباسی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: بانوان کشورمان در این مسابقات با شکست در قسمت های دوبل و انفرادی از دور مسابقات خارج شدند اما بازی های قابل قبولی به خصوص در بخش دو نفره ارائه دادند.

وی افزود: صابره کبیری در بخش انفرادی دو بر صفر از حریف قدرتمند هندی خود شکست خورد و زوج امیری پور و زمانیان نیزبه رغم ارائه بازی قابل قبول از تیم دونفره مالزی شکست خوردند.

کرباسی گفت: صابره کبیری نیز در دوبل آزاد همراه یک بازیکن سریلانکایی بازی را به حریف هندی خود واگذار کردند. در بخش مردان نیز علی شاه حسینی بدمینتون باز شایسته کشورمان به رغم ارائه بازی های ارزنده از صعود به جمع چهار نفر پایانی بازماند.

وی ادامه داد: در بخش دو نفره تیم کشورمان به اتفاق تیم الجزایر برنز گرفت و تنها مدال تیم ایران به دست آمد.

کرباسی تاکید کرد: همانگونه که پیش از این گفته بودم سطح مسابقات بالا بود و از سوی دیگر قرعه ایران چندان مناسب نبود در بخش بانوان نیز تجربه ای از حضور در مسابقات برون مرزی نداشتیم.

وی یادآورشد: درعین حال تجربه ای که ایران برای حضور در مسابقات برون مرزی از این مسابقات به دست آورد بسیار ارزشمند است و می تواند زمینه سازموفقیت های آتی این تیم باشد.

مسابقات ست لاین بحرین از اول اسفندماه به مدت پنج روز جریان داشت و تیم ایران شب گذشته به کشوربازگشت. تیم ایران قبل از شرکت در مسابقات اردوهای آمادگی را پشت سرگذاشته بود و نتایج قابل قبولی برای آن پیش بینی می شد.