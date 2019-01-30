به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) پیگیری می شود. دیدارهایی که طی آن تیم های مدعی جدول رده بندی رو در روی ته جدولی ها قرار می گیرند و از همین رو نتایج به دست آمده در آنها می تواند در تثبیت جایگاه بالانشینان یا بهبود وضعیت حریفان شان تاثیرگذار باشد.

در این هفته از رقابت ها پتروشیمی بندرامام که تنها تیم بدون باخت لیگ به حساب می آید میزبان رعد پدافندی است که همچنان بدون برد در قعر جدول رده بندی به سر می برد. همین مسئله کفه ترازوی این دیدار را کاملا یک طرفه و به نفع شاگردان مهران حاتمی سنگین می کند و این یعنی اینکه روند بردهای پتروشیمی ادامه پیدا می کند و طلسم بازی های بدون برد رعد هم نمی شکند مگراینکه در زمین بازی اتفاقی خارج از عرف و پیش بینی ها رقم بخورد.

شیمیدر تیم دوم جدول رده بندی که منتظر کوچکترین لغزش پتروشیمی است تا جایگاه این تیم در صدر را از آن خود کند نیز در این هفته به مصاف ذوب آهن می رود. بازیکنان شیمیدر در دیدار رفت موفق به شکست این تیم شدند و قاعدتا برای ممانعت از افزایش اختلاف امتیاز خود با صدرنشین جدول باید این نتیجه را در اصفهان هم تکرار کنند. از طرفی پیروزی در دیدار فردا می تواند ذوب آهن را از میانه جدول جدا کند. این تیم تنها تیمی است که در تعداد برد و باخت ها شرایط مساوی دارد. در هر صورت رقابت ذوب آهن و شیمیدر رقابت نزدیکی را در هفته سیزدهم لیگ بسکتبال رقم خواهد زد.

در سایر دیدارهای این هفته از رقابت ها، شهرداری گرگان تیم چهارم جدول رده بندی به مصاف پگاه می رود به این امید که پیروزی دیدار رفت را تکرار کند. تالار بسکتبال آزادی هم فردا میزبان رقابتی است که میان نیروی زمینی و صنعت نفت آبادان برگزار می شود.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم (هفته چهارم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاهای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱

* ذوب آهن اصفهان - شیمیدر تهران

* پتروشیمی بندرامام - رعد پدافند دزفول

* نیروی زمینی - پالایش صنعت نفت آبادان

* شهرداری گرگان - پگاه تهران

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام (۱۱ بازی، ۱۱ برد، بدون باخت، ۲۲ امتیاز)

۲- شیمیدر تهران (۱۱ بازی، ۱۰ برد، یک باخت، ۲۱ امتیاز)

۳- صنعت نفت آبادان (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۴- شهرداری گرگان (۱۰ بازی، ۶ برد، ۴ باخت، ۱۶ امتیاز)

۵- ذوب آهن اصفهان (۱۰ بازی، ۵ برد، ۵ باخت، ۱۵ امتیاز)

۶- نیروی زمینی (۱۱ بازی، ۴ برد، ۷ باخت، ۱۵ امتیاز)

۷- آویژه صنعت مشهد (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۸- پگاه تهران (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۹- رعد پدافند دزفول (۱۱ بازی، بدون برد، ۱۱ باخت، ۱۱ امتیاز)