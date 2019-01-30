مادورو: «بولتون» مانع از دیدار من و ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که قدرت وی از سوی «خوان گوایدو» رهبر غربگرای اپوزیسیون به چالش کشیده شده است در مصاحبه با «اسپوتنیک» از «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عنوان اصلی‌ترین مانع در حل اختلافات کاراکاس- واشنگتن نام برد.

وی در این باره به اسپوتنیک گفت: طی همه این سال‌ها، شخصاً به دنبال باز کردن باب گفتگو بودم. در راستای برقراری رابطه با دولت آمریکا، به منظور برخورداری از احترام و گفتمان (متقابل) و علیرغم همه اختلافات ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارم، بارها به واسطه رسانه‌ها پیام‌هایی فرستادم که وی نیز آنها را دریافت کرد. حتی به نظر می‌رسید که فرصتی هم فراهم شد حال آنکه بولتون مانع از آن شد که ترامپ گفتگویی را با من آغاز کند. من اطلاعاتی دارم مبنی بر اینکه وی عامل بازدارنده در تحقق این گفتمان بوده است.

گفتنی است در سپتامبر ۲۰۱۸، مادورو احتمال داد که دیدار با همتای آمریکایی به تغییراتی بزرگ منجر خواهد شد و در مقابل، ترامپ نیز از تمایل برای دیدار با مادورو خبر داد تا شاید این مسئله به حل بحران ونزوئلا منجر شود.

این درحالی است که مادورو در مصاحبه جدید خود با اسپوتنیک بار دیگر از آمادگی برای گفتگو با ترامپ سخن گفت حال آنکه تاکید کرد چنین دیداری به احتمال زیاد میسر نخواهد شد چرا که تیم ترامپ هرکاری برای ممانعت از برگزاری آن انجام خواهد داد.

وی در این باره افزود: بر این باورم که اگر من و ترامپ رو در رو با هم صحبت کنیم، داستان خیلی متفاوت خواهد شد. اما آنها (مشاوران ترامپ) چنین شانسی را به ما نمی‌دهند. اما فعلاً اجازه بدهید صبور باشیم چرا که به عقیده من، در حال حاضر، تحقق این امر خیلی دشوار است.

به گزارش مهر، اظهارات مادورو درحالی ایراد شد که روز گذشته انتشار عکسی از یکی از یادداشت‌های شخصی بولتون خبرساز شد.

بر روی این یادداشت نوشته شده بود: اعزام ۵ هزار نیروی نظامی به کلمبیا.

گفتنی است کلمبیا همسایه ونزوئلا با سابقه درگیری‌های مرزی و جدال‌های لفظی میان مسئولین ۲ کشور است و در صورت توسل واشنگتن به گزینه نظامی، محتمل‌ترین پایگاه استقرار نیروهای آمریکایی خواهد بود.

این درحالی است که مقامات کلمبیا پیشتر به اسپوتنیک گفته بودند که تصمیمی برای واگذاری پایگاه‌های نظامی خود به آمریکا در راستای حمله به ونزوئلا ندارند.

تحولات در ونزوئلا از چهارشنبه هفته گذشته که خوان گوایدو با حمایت آمریکا خود را رئیس جمهوری ونزوئلا نامید، بسیار پیچیده شده و با توجه به دخالت‌های واشنگتن، احتمال کودتا یا حمله نظامی در راستای براندازی دولت مادورو وجود دارد.