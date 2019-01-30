پاکسازی تالاب هورالعظیم از صیادان متخلف

حسن آقا شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به لزوم برخورد جدی با صیادان متخلف ماهی که با استفاده از دستگاه‌های الکتروشوکر اقدام به صید ماهی می کنند، نیروی یگان اداره کل با همراهی نیروهای اعزامی از شهرستان هویزه، ایذه، دزفول و اندیمشک در تاریخ پنج بهمن ماه در یک عملیات گسترده و ضربتی اقدام به جمع آوری تجهیزات و ادوات غیرمجاز در تالاب هورالعظیم کردند.

وی افزود: در این عملیات با استفاده از دو فروند قایق سازمانی و بهره گیری از اصل غافلگیری، ۱۴ دستگاه الکتروشوکر و دستگاه مولد برق به همراه دو فروند قایق و یک اسلحه غیرمجاز از صیادان متخلف در این عملیات کشف و ضبط شد .

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل ممنوعیت صید ماهی (فصل تخم ریزی) عملیات پاکسازی از صیادان متخلف که با ادوات ممنوعه اقدام به صید می کنند به شدت ادامه خواهد یافت.