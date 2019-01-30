صادرات مواد غذایی حلال جایگزینی برای نفت

وحید مرندی مقدم در حاشیه شرکت در جلسه شورای استاندارد استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سازمان ملی استاندارد تلاش می کنیم سلامت مردم در بخش های مختلف به مخاطره نیفتد و هر چیزی که می تواند این سلامت را به خطر بیندازد کنترل و نظارت شود.

وی اضافه کرد: یکی از منابع آلوده کننده هوا موتورخانه های ادارات و منازل هستند که متاسفانه سالانه حدود ۱۹ میلیون تن دی اکسید کربن و ۱۴۰ هزار تن مونوکسید کربن که گاز سمی و کشنده محسوب می شود را در هوا منتشر می کنند که برای سلامتی مردم بشدت مضر هستند.

مرندی مقدم بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت ملزم شده ایم تا معاینه فنی موتورخانه های ادارات و دستگاههای اجرایی را در اولویت کنترل قرار دهیم تا اگر عیب و ایراد فنی دارند برطرف شده و فعالیت آنها استاندارد شود.

وی اظهارداشت: البته موتورخانه منازل مسکونی هم در طرح قرار دارد و باید پایش شود ولی در اولویت بعدی است.

مرندی مقدم تصریح کرد: الان یکی دو سال است طرح کنترل موتورخانه ها شروع شده و با تاکید استاندار در قزوین هم این طرح آغاز شده و معایب موتورخانه ها در مصرف سوخت و نواقص فنی آنها برطرف و سیستم سوخت تعمیر و اصلاح خواهد شد تا هم مصرف گاز کاهش یافته و هم میزان آلایندگی کم شود.

غذای حلال ۲۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور در خصوص اهمیت صادرات مواد غذایی حلال و گردش مالی این کالا اظهارداشت: حلال بودن فراورده های غذایی وارداتی مورد توجه جدی استاندارد قرار دارد و طبق قانون ما حلال بودن برخی کالاهای صادراتی را کنترل می کنیم و در این زمینه وظایفی داریم و چون این کالاها بسیارمتنوع و پرسود است باید بتوانیم سهم بیشتری را در بازارهای جهانی به خود اختصاص دهیم.

مرندی مقدم یادآورشد: معتقدیم اگر در یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله بتوانیم میزان صادرات مواد غذایی حلال را افزایش داده و هدف گذاری کنیم و برخی بازارهای کشورهای دیگر را بدست آوریم می توانیم ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم.

صادرات مواد غذایی حلال را جایگزین نفت کنیم

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: در حال حاضر صادرات محصولات غذایی حلال در جهان بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار است که اگر بتوانیم ۵ تا ۱۰ درصد آن را به خود اختصاص دهیم با رقمی معادل ۱۲۵ میلیارد دلار می توانیم جایگزین مناسبی برای نفت داشته باشیم و منبع درآمد خوبی را برای کشور ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: درآمد ارزی ناشی از نفت خیلی کمتر از این میزان است و اگر این ظرفیت را جدی بگیریم بهترین صادرات جایگزین نفت می شود.

کالیبراسیون ترازوها انجام می شود

وی در ادامه در خصوص استاندارد سازی ترازوها نیز گفت: ترازوهایی که در کشور تولید می شود تحت نظارت صد درصدی سازمان استاندارد قرار دارد که همه پلمب و کالیبره می شود و در این میان هر ترازویی که وارد کشور شده نیز در مبادی ورودی کنترل می شود اما آنچه مشکل ایجاد می کند استفاده ادواری از آنهاست که دچار مشکل شده و از کالیبره خارج می شود که به صورت ادواری باید ترازوها کالیبره شود تا سنجش دقیق را نشان دهد.

مرندی مقدم در مورد استاندارد شهربازی ها و اهمیت آن در سلامت مردم هم اظهارداشت: یکی از دغدغه های ما در سازمان ملی استاندارد موضوع سالم بودن و استاندارد سازی تجهیزات شهربازی هاست که بسیار اهمیت دارد چون با سلامت مردم مرتبط است.

وی بیان کرد: البته با نظارت های صورت گرفته خوشبختانه حوادث شهربازی ها در سالهای اخیر بشدت کاهش یافته است که اگر کنترل ها در استانها با جدیت صورت نمی گرفت این حوادث بیشتر می شد البته هیچگاه حوادث به صفر نخواهد رسید ولی کاهش می یابد و ما باید سعی کنیم این حوادث به کمترین میزان برسد.

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد یادآورشد: فرصتی که تا تابستان داریم بهترین زمان برای کنترل شهربازیهاست که از این زمان استفاده خواهیم کرد تا اشکالات وسایل بازی در شهر بازی ها برطرف شود تا در تابستان که مردم مراجعه می کند این مکانها استاندارد شده باشد.

وی درخصوص استانداردسازی آسانسورها هم بیان کرد:درخصوص آسانسورها درنصب مشکل نداریم امادر بهره برداری با چالش جدی مواجهیم و مردم در استاندارد سازی، تعمیر و نگهداری و معاینه ادواری آسانسورها جدی نیستند لذا دچار مشکلاتی هستیم که از مردم درخواست می کنیم از شرکت های تعیین صلاحیت شده برای تست آسانسورهای منازل خود استفاده کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار در این بخش نباشیم.

وی اظهارداشت: مردم می توانند وارد سامانه سازمان ملی استاندارد شده و شرکت های همکار مجاز و تایید صلاحیت شده را انتخاب کنند و در واقع از آسانسوری استفاده کنند که گواهی تایید دارد تا حوادث کم شود.

استانداردهای مواد غذایی به سمت اصالت سنجی می روند

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: در استاندارد سازی مواد غذایی به سمت اصالت سنجی پیش می رویم تا از تقلب در این کالاها جلوگیری شده و سلامت مردم تامین شود.

مرندی مقدم در مورد تولید مواد غذایی استاندارد و جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز هم گفت: در تولید سرکه و مواد غذایی که گاهی شاهد تقلب در تولید آنها هستیم موضوع اصالت سنجی مورد توجه است.

وی بیان کرد: تولید مواد غذایی تقلبی در همه نقاط دنیا دیده می شود اما باید آن را کنترل کنیم تا سلامت مردم به خطر نیفتد هر چند با پیشرفت های علمی صورت گرفته گاهی تقلب هم در این عرصه بیشتر شده که باید کنترل و نظارت ما هم بیشتر شود.

مرندی مقدم اضافه کرد: در حوزه مواد غذایی، استانداردها به سمت اصالت سنجی می روند و ما نیز در این عرصه با جدیت فعالیت می کنیم تا مواد غذایی سالم و استاندارد در اختیار مردم قرار گیرد.