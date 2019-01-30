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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رایزنی تلفنی «گوترش» با «بن سلمان» درباره یمن و منطقه

رایزنی تلفنی «گوترش» با «بن سلمان» درباره یمن و منطقه

دبیرکل سازمان ملل به صورت تلفنی با ولیعهد عربستان در خصوص اوضاع یمن و تحولات منطقه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در خصوص اوضاع یمن و تحولات منطقه رایزنی کرد.

گوترش در این تماس تلفنی در خصوص روند دستیابی به یک راهکار برای حل و فصل بحران یمن با ولیعهد عربستان بحث و تبادل نظر کرد.

وی همچنین «از حمایت عربستان از روند گفتگو میان طرفهای یمنی و دستیابی به نتایج مثبت در این روند قدردانی» کرد!

این در حالی است که عربستان با اعمال فشار بر هیأت وابسته به دولت فراری یمن مانع به ثمر نشستن گفتگوهای یمنی یمنی می شود. همچنین مشخص نشده است که آیا در جریان این گفتگوی تلفنی در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی نیز رایزنی شده است یا خیر.

کد مطلب 4528025

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