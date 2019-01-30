افتتاح ۱۰۷۰ پروژه به مناسبت دهه فجر/ بخش خصوصی اقتصاد سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر تاکید کرد: امروز شاهد هجمه های گسترده دشمنان در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام هستیم و رسانه ها می توانند بهترین مقابله با حرکات دشمنان را داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز نظام سلطه به دنبال ضعیف نشان دادن انقلاب اسلامی است و این وظیفه همگان است که برای ارائه دستاوردهای انقلاب تلاش کنند.

استاندار فارس افزود: به مناسبت دهه فجر ۱۰۷۰ پروژه افتتاح خواهد شد که برای آنها ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رحیمی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در فارس برگزار می شود.

وی تاکید کرد: یکی ار دستاوردهای انقلاب اسلامی رو در رو صحبت کردن است و امروز نظام اجرایی کشور و دولت به سمتی حرکت کرده که هرکس دولت را نقد می کند و دولت نیز از نقدهای منصفانه به همراه راه حل، استقبال می کند.

استاندار فارس با بیان عملکرد مدیران استان نیز گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران برنامه محور بوده اند و بر مبنای کمبودها و مشکلات برنامه ریزی کردند و مورد حمایت خواهند بود.

رحیمی افزود: همه در انتظار تغییرات بهتر هستند و ما نیز در حال ارزیابی بیشتر مدیران هستیم و افراد دارای توانایی بالا به طور حتم حضور خواهند داشت.

وی در خصوص پروژه های شاخص دهه فجر نیز گفت: وزیر صنعت ۲ پروژه را کلنگ زنی و چند پروژه نیز افتتاح خواهد کرد.

استاندار فارس در خصوص معرفی فرماندار شیراز نیز گفت: دراین خصوص نگرانی نداریم زیرا در حال حاضر نیز سرپرست فرمانداری فردی کارآمد است اما به زودی فرماندار شیراز معرفی می شود.

رحیمی در خصوص ایجاد اشتغال نیز گفت: برای ایجاد اشتغال نیازمند جذب سرمایه گذار هستیم که در حال حاضر نیز به دنبال حفظ داشته های موجود هستیم.

وی تصریح کرد: گردشگری به عنوان سومین صنعت پول ساز مطرح است که صنعت سبز نیز محسوب می شود و سرمایه گذاری کمتری را طلب می کند که در همین راستا در استان فارس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار فارس با اشاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام نیز گفت: اتمام هر پروژه به اعتبارات آن بستگی دارد اما با داشتن ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام نیازمند اعتبارات زیادی هستیم بنابر این اولویت بندی را مد نظر قرار دادیم که پروژه های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد توجه است.

رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر سیاسی شدن اقتصاد در فارس تاکید کرد: حمایت از نهادهای مردم نهاد تخصصی شاخص اصلی مورد نظر است و هراندازه خارج از دخالت های دولتی باشند قدرت بیشتر خواهند داشت.

وی یادآور شد: این مجموعه ها درخواست های مردم را در چهارچوب قانون به دولت انتقال می دهند و اتاق بازرگانی هراندازه از سیاست زدگی دور باشد عملکرد بهتری خواهد داشت و هیچ جایی هم مناسب نیست به طور خانوادگی اداره شود . اقتصاد هراندازه سیاسی نشود موفق تر خواهد بود.

استاندار فارس تاکید کرد: افراد باید متناسب با تخصص خود فعالیت داشته باشند چه در موضوع سیاست و چه در مباحث اقتصادی که هیچ کدام با مشکل مواجه نشوند.

رحیمی در خصوص مطالبات پزشکان نیز گفت: مجموعه پزشکی استان از جمله توانمندی ها است که رعایت حق و حقوق آنها در اولویت است که مطالبات آنها از شرکت های بیمه ای وجود داشت که مکاتبات انجام شده است.

وی ادامه داد: در موضوع خروج پزشکان از بدنه دولتی به خصوصی نیز قانون ۱۰ ساله کار وجود دارد که در استان فارس اساتید پس از ۱۲ سال اقدام به راه اندازی مطب خصوصی کردند.