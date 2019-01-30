مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین: ۴۴ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت:به مناسبت دهه فجر ۴۴ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در قزوین به بهره برداری می رسد.