۴۴ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

عسگر علی جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۴۴ کلاس درس در قالب ۱۱ طرح آموزشی؛ پرورشی و ورزشی با ۷۲۰۰ مترمربع زیربنا در استان خبر داد.
وی افزود: این تعداد کلاس با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دهه مبارک فجر توسط اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین بیان کرد: این طرحها شامل ۵ باب دبستان؛ ۲ باب هنرستان دخترانه؛ یک کانون فرهنگی و تربیتی؛ یک باب سالن ورزشی سرپوشیده و ۲ باب نمازخانه مستقل است.
جوانبخت تصریح کرد: ۳۰ درصد هزینه احداث این طرحها توسط خیرین تامین شده است.
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