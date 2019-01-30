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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۸

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین:

۴۴ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

۴۴ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت:به مناسبت دهه فجر ۴۴ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در قزوین به بهره برداری می رسد.

عسگر علی جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۴۴ کلاس درس در قالب ۱۱ طرح آموزشی؛ پرورشی و ورزشی با ۷۲۰۰ مترمربع زیربنا در استان خبر داد.

وی افزود: این تعداد کلاس با  ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دهه مبارک فجر توسط اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین بیان کرد: این طرحها شامل ۵ باب دبستان؛ ۲ باب هنرستان دخترانه؛ یک کانون فرهنگی و تربیتی؛ یک باب سالن ورزشی سرپوشیده و ۲ باب نمازخانه مستقل است.

جوانبخت تصریح کرد: ۳۰ درصد هزینه احداث این طرحها توسط خیرین تامین شده است.

کد مطلب 4528029

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