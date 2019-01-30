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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

علوم پزشکی زنجان در حوزه طب سنتی متخصص تربیت می‌کند

علوم پزشکی زنجان در حوزه طب سنتی متخصص تربیت می‌کند

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حوزه طب سنتی متخصص تربیت می‌کند

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گیاهان دارویی ظرفیت بالایی در کشور و در استان زنجان هستند و باید از این ظرفیت برای اعتلای سلامتی مردم استفاده شود.  

وی اظهار کرد: در دانشگاه زنجان، در بخش گیاهان دارویی کارهای زیادی انجام‌ شده و توجه به این حوزه مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی استان است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان متخصص در حوزه طب سنتی تربیت می‌کند .

وی با بیان اینکه در استان کارخانه داروسازی وجود ندارد، ابراز کرد: دو کارخانه  تولید گیاهان دارویی در حال احداث است که یکی از ساختمان کارخانه‌های داروسازی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این دو کارخانه داروسازی در تولید نانو دارو فعالیت خواهند کرد.

قزلباش افزود: استان زنجان تنوع گیاهان دارویی زیادی دارد و برخی از گونه‌های گیاهی هستند که فقط در استان زنجان وجود دارد.

کد مطلب 4528035

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