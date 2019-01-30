پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گیاهان دارویی ظرفیت بالایی در کشور و در استان زنجان هستند و باید از این ظرفیت برای اعتلای سلامتی مردم استفاده شود.
وی اظهار کرد: در دانشگاه زنجان، در بخش گیاهان دارویی کارهای زیادی انجام شده و توجه به این حوزه مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان متخصص در حوزه طب سنتی تربیت میکند .
وی با بیان اینکه در استان کارخانه داروسازی وجود ندارد، ابراز کرد: دو کارخانه تولید گیاهان دارویی در حال احداث است که یکی از ساختمان کارخانههای داروسازی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این دو کارخانه داروسازی در تولید نانو دارو فعالیت خواهند کرد.
قزلباش افزود: استان زنجان تنوع گیاهان دارویی زیادی دارد و برخی از گونههای گیاهی هستند که فقط در استان زنجان وجود دارد.
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