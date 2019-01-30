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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۳

در آستانه دهه فجر؛

رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در مرقد مطهر امام خمینی(ره) حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن، یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز (چهارشنبه) در مرقد مطهر امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن، یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان گرانقدر آیت الله بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر، علوّ درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و شهدای حج سال ۱۳۶۶ حضور یافتند و با درود به ارواح پاک مجاهدان راه حق، برای استمرار نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی، دعا کردند.

کد مطلب 4528038

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