تماس تلفنی «موگرینی» و «پمپئو» با محور تحولات ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا در بیانیهای از گفتگوی تلفنی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا خبر داد.
موضوع این تماس تلفنی تحولات اخیر ونزوئلا و تلاش برای تحقق گذار سیاسی به شیوهای صلحآمیز و دموکراتیک عنوان میشود.
طرفین همچنین توافق کردند که طی هفتههای آتی با یکدیگر در تماس باشند.
گفتنی است تحولات در ونزوئلا از چهارشنبه هفته گذشته که «خوان گوایدو» رئیس کنگره ملی با حمایت آمریکا خود را رئیس جمهوری ونزوئلا نامید، بسیار پیچیده شده و با توجه به دخالتهای واشنگتن، احتمال کودتا یا حمله نظامی در راستای براندازی دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری مشروع این کشور لاتین وجود دارد.
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