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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۷

زانوی مصنوعی هوشمند نیاز به جراحی را از بین می برد

زانوی مصنوعی هوشمند نیاز به جراحی را از بین می برد

عمل جراحی بر روی زانو به منظور نصب زانوی مصنوعی یکی از پرچالش ترین اعمال جراحی است که معمولا نتیجه مطلوبی نیز در بر ندارد ولی یک زانوی مصنوعی هوشمند می تواند این مشکلات را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، فعالیت بدنی با زانوهای مصنوعی معمولا موجب آسیب دیدن آنها و بازگشت مشکلات قبلی افراد می شود. ولی فناوری برای حل این مشکل هم به میدان آمده و زمینه را برای تولید زانوهای قابل کاشت مجهز به حسگر فراهم کرده است.

حسگرهای کاشته شده در زانوهای مصنوعی جدید با ردگیری میزان فشار وارده بر روی مفاصل مختلف در حین فعالیت، اطلاعات مربوطه را به طور بی سیم برای پزشکان ارسال می کنند و در صورت جدی بودن میزان فشار و نگرانی از احتمال وقوع آسیب جدی پزشکان می توانند بر مبنای اطلاعات دریافتی تصمیمی مناسب بگیرند.

در این زانوی مصنوعی خبری از باتری های نیازمند به تعویض نیست و به جای باتری از یک سیستم جمع آوری انرژی تریبوالکتریک استفاده شده که انرژی خود را از طریق فعالیت های بدنی فرد و حرکت مفاصل پا تامین می کند. انرژی که از این طریق ذخیره می شود در حدود ۶ میکرو وات است و این در حالی است که حسگرهای این زانوی مصنوعی به تنها ۴.۶ میکرووات برق نیاز دارند.

محققان دانشگاه بینگامتون نیویورک که این زانوی مصنوعی را طراحی کرده اند می گویند در گذر زمان و با استفاده بیماران از این محصول و از طریق جمع آوری اطلاعات تازه می توان کیفیت آنها را ارتقا بخشید.

کد مطلب 4528045

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