به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک ایران زمین، روز سهشنبه نهم بهمنماه ۱۳۹۷ و همزمان با افتتاح هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، در محل غرفه بانک ایران زمین رونمایی از دو طرح هدیه کارت و ایران زمین بوم (izboom) با حضور پورسعید مدیر عامل، دکتر سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره و دکتر قربانی عضو هیئت مدیره این بانک انجام شد.
در مراسم رونمایی طرح هدیه کارت، عبدالمجید پورسعید گفت: برنامه و سیاست ما در این دوره بر آن است که بااستفاده از امکاناتی که تکنولوژی در اختیار ما قرار داده محصولات بانکی جدیدی ارائه دهیم و در همین راستا برنامهریزی کردهایم و در صدد هستیم تا مرتبا خدمات بانکی و محصولات جدیدی را به مردم کشورمان ارائه کنیم.
وی در خصوص حضور بانک ایران زمین در همایش ها و نمایشگاهها افزود: هدف ما معرفی طرحهای جدید و شناساندن خدمات بانک ایران زمین به مردم است، تا بتوانند با استفاده از این خدمات ارائه شده ارزش افزوده بیشتری برای خود ایجاد کنند.
مدیرعامل بانک ایران زمین با تاکید بر این موضوع که با هدف خدمت گذاری به مردم با افتخار تلاش میکنیم، گفت: امروز دو محصول رونمایی شده و این روال با تولید محصولات جدید ادامه خواهد داشت.
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