ثبت نام کارشناسی و کاردانی بدون آزمون امروز پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان برای پذیرش در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.azmoon.org مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مهلت ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی امروز ۱۰ بهمن ماه پایان می یابد.

متقاضیان مجاز به انتخاب ۲۰ رشته/ محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته/ شهرهای ارائه شده در سامانه هستند.

باتوجه به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) انجام می شود بنابراین تمامی متقاضیان (دیپلمه های نظام قدیم، نظام جدید و همچنین دیپلمه های فنی حرفه ای و کاردانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند) لازم است معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج کنند.

داوطلبان دیپلمه فنی حرفه ای و یا کاردانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی در دیپلم، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عینا درج کنند.