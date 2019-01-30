به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: یکی از طرح‌های ارایه‌شده در بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به اشخاص حقوقی، صاحبان‌ مشاغل، فعالان اقتصادی و پذیرنـدگان فعـال دستگاه‌های کارت‌خوان بانک (دارای مجوز فعالیت) است. این طرح مورد استقبال بسیار خوب فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است به‌طوری‌که اعطای این تسهیلات، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، نسبت به پایان سال گذشته با رشدی در حدود ۲۰۰۰ درصد در تعداد پرونده و رشدی در حدود ۲۲۰۰ درصد در مبلغ مواجه شده‌است.

وی در خصوص میزان استقبال از طرح صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین خدمات بانک پاسارگاد به مشتریان خود، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی است که موجب تسهیل در مبادلات اقتصادی و تجاری می‌شود. در این بانک انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری اعم از شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام‌کار یا تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان، انواع ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت اعم از گمرکی، مالیاتی، خروج از کشور، نظام وظیفه، آژانس‌های مسافرتی و سایر ضمانت‌نامه‌ها، با شرایط آسان و سریع برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صادر می‌شود. تعداد پرونده‌های مربوط به صدور این ضمانت‌نامه‌ها در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، رشدی در حدود ۶۵ درصد و به لحاظ مبلغ، رشدی در حدود ۹۵ درصد داشته‌است.

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به گشایش اعتبار اسنادی داخلی به‌عنوان سومین طرح در بسته‌ی حمایتی بانک‌پاسارگاد تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن ایجاد اعتماد میان طرفین قرارداد، کلیه شرایط لازم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: خریداران با استفاده از این خدمات می‌توانند از مزایایی نظیر تأمین کالا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیلات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان برخوردار شوند. همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار، از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش اطمینان حاصل می‌کنند.

رفیعی در پایان گفت: این طرح نیز در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۷ در مقایسه با پایان سال گذشته، با رشدی در حدود ۱۲۰ درصد در تعداد پرونده و ۴۱۰ درصدی در مبلغ، مورد استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی قرار گرفت.

گفتنی است شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور، مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی به شماره ۸۲۸۹۰ و همچنین سامانه ارتباط با مشتریان در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارایه مشاوره و پاسخ به سؤالات مشتریان است.