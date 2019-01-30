اعضای کمیته فنی رقابتهای کشتی جام تختی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی، علیرضا رضایی، محمد طلایی و امیر توکلیان به عنوان اعضای کمیته فنی رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی معرفی شدند.

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

تاکنون حضور ۸ کشور خارجی در مسابقات جام تختی قطعی شده که طی آن کشورهای آذربایجان، ترکیه، بلاروس، ارمنستان، مجارستان، قرقیزستان، هلند و سریلانکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. ضمن اینکه پیش بینی می شود در روزهای آینده تعداد تیمهای خارجی افزایش یابد.