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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

اعضای کمیته فنی رقابتهای کشتی جام تختی معرفی شدند

اعضای کمیته فنی رقابتهای کشتی جام تختی معرفی شدند

اعضای کمیته فنی سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی، علیرضا رضایی، محمد طلایی و امیر توکلیان به عنوان اعضای کمیته فنی رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی معرفی شدند.

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

تاکنون حضور ۸ کشور خارجی در مسابقات جام تختی قطعی شده که طی آن کشورهای آذربایجان، ترکیه، بلاروس، ارمنستان، مجارستان، قرقیزستان، هلند و سریلانکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. ضمن اینکه پیش بینی می شود در روزهای آینده تعداد تیمهای خارجی افزایش یابد.

کد مطلب 4528060

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