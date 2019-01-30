حسن رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در خصوص هماندیشی شبانه اعضای شورای شهر در خصوص لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: این جلسه تنها به بررسی لایحه بودجه اختصاص نداشت و تنها یکی از محورهای گفتوگو، لایحه بودجه بود و معمولاً اینگونه نشستهای فصلی، میان اعضای شورا و شهردار برگزار میشود.
وی ادامه داد: بر اساس توافقی که در این هماندیشی انجام شد، روز یکشنبه شهردار تهران لایحه بودجه سال ۹۸ را به شورا ارائه میکند و مسیر رسیدگی لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه، تلفیق و سایر کمیسیونهای تخصصی آغاز میشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از روزی که شهردار لایحه را به شورا ارائه کند، تلاش میکنیم حداکثر ظرف یک ماه بررسیها را به سرانجام برسانیم به گونهای که در زمان مقرر، بودجه ۹۸ شهرداری تهران مصوب شده باشد.
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