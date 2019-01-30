  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۶

خزانه دار شورای شهر به مهر خبر داد؛

شهردار تهران لایحه بودجه ۹۸ را یکشنبه به شورا ارائه می‌کند

شهردار تهران لایحه بودجه ۹۸ را یکشنبه به شورا ارائه می‌کند

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری در جلسه روز یکشنبه به شورای شهر ارائه می‌شود.

حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در خصوص هم‌اندیشی شبانه اعضای شورای شهر در خصوص لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: این جلسه تنها به بررسی لایحه بودجه اختصاص نداشت و تنها یکی از محورهای گفت‌وگو، لایحه بودجه بود و معمولاً این‌گونه نشست‌های فصلی، میان اعضای شورا و شهردار برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس توافقی که در این هم‌اندیشی انجام شد، روز یکشنبه شهردار تهران لایحه بودجه سال ۹۸ را به شورا ارائه می‌کند و مسیر رسیدگی لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه، تلفیق و سایر کمیسیون‌های تخصصی آغاز می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از روزی که شهردار لایحه را به شورا ارائه کند، تلاش می‌کنیم حداکثر ظرف یک ماه بررسی‌ها را به سرانجام برسانیم به گونه‌ای که در زمان مقرر، بودجه ۹۸ شهرداری تهران مصوب شده باشد.

کد مطلب 4528061
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها