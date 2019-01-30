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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۴

فرماندار چرداول:

۶۲ پروژه در چرداول افتتاح و کلنگ زنی می شود

۶۲ پروژه در چرداول افتتاح و کلنگ زنی می شود

ایلام - فرماندار چرداول گفت: طی دهه فجر ۶۲ پروژه در چرداول افتتاح و کلنگ زنی می شود.

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در روزهای  مختلف در سطح شهرستان با مشارکت مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این ایام ۶۲ پروژه در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

 فرماندار چرداول تصریح کرد: از این تعداد ۴۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان افتتاح و  ۱۰ پروژه با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد تومان نیز کلنگ زنی می شود.

وی افزود: ۱۰ طرح اقتصادی و تولیدی نیز در شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان در ایام الله دهه فجر کلنگ زنی و افتتاح خواهند شد.

یگانه تصریح کرد: دو پروژه بزرگ تولیدی و صنعتی شهرستان که برای اجرای آنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه و سرمایه گذاری شده، با حضور مقامات کشوری در دهه فجر افتتاح خواهند شد.

کد مطلب 4528063

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