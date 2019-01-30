به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بررسی های محققان دانشگاه راچستر که با استفاده از برخی نمونه های کریستالی تازه کشف شده، انجام شده، نشان می دهد که هسته داخلی بسیار سخت کره زمین ۵۶۵ میلیون سال قبل شکل گرفته است.

پیش از این تصور می شد هسته کره زمین باید قدیمی ترین بخش آن باشد. اما حالا مشخص شده که این تصور صحیح نیست. درونی ترین بخش کره زمین دارای دو قسمت است. یکی هسته داخلی و بسیار محکم درونی که به شکل یک توپ است و دیگری یک لایه از آهن مذاب که به دور هسته داخلی در حال گردش است.

در سال های اخیر دانشمندان در حال گمانه زنی در مورد عمر هسته داخلی کره زمین بوده اند و عمر آن را بین نیم میلیارد تا ۲.۵ میلیارد سال برآورد کرده بودند، اما برای اولین بار است که این مساله با دقت بالایی تخمین زده می شود.

کریستال هایی که به این برآورد کمک کرده اند از منطقه Sept-Îles در کبک جمع آوری شده اند و در درون آنها سوزن های مغناطیسی بسیار کوچکی وجود دارد که در زمان مواجهه با میدان مغناطیسی زمین برای اولین بار در همان حالت اولیه قفل شده اند. بررسی این سوزن ها برآورد تازه در مورد عمر هسته اصلی کره زمین را ممکن کرده است.