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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد:

تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زنجان تا پایان سال به ۱۰۸ می رسد

تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زنجان تا پایان سال به ۱۰۸ می رسد

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: هم‌اکنون ۱۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان زنجان فعالیت است و پیش بینی شده تعداد اقامتگاه‌های بوم گردی تا پایان سال به ۱۰۸ اقامتگاه افزایش یابد.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان یکی از استان‌هایی است که ظرفیت و زیرساخت لازم برای جذب گردشگر را دارد، افزود: در این راستا ساخت ۶ هتل دو ستاره در شهرستانهای هیدج، سلطانیه، زنجان، طارم و ایجرود در دست اقدام و احداث است.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان زنجان فعال است و پیش بینی شده تعداد اقامتگاه‌های بوم گردی در استان زنجان تا پایان سال به ۱۰۸ اقامتگاه بوم گردی برسد. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان  گفت: با احداث اقامتگاه بوم‌گردی اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای افرادی زیادی در استان ایجاد می‌شودو همچنین توسعه اقتصادی را هم به دنبال دارد. 

رحمتی تأکید کرد: شهرستان‌های خدابنده، ابهر و ایجرود بیشترین فراوانی اقامتگاه در استان زنجان را دارند و در حال حاضر ظرفیت پذیرش اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بیش از ۲۵۰۰ نفر است.

وی افزود:  راه اندازی و استقرار خانه های بوم گردی یکی از مهم ترین رویکردهای میراث فرهنگی است و در این زمینه تاکنون فعالیت های گسترده ای انجام  شده است.

کد مطلب 4528067

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