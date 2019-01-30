یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان یکی از استانهایی است که ظرفیت و زیرساخت لازم برای جذب گردشگر را دارد، افزود: در این راستا ساخت ۶ هتل دو ستاره در شهرستانهای هیدج، سلطانیه، زنجان، طارم و ایجرود در دست اقدام و احداث است.
وی اظهار کرد: هماکنون ۱۰۰ اقامتگاه بومگردی در استان زنجان فعال است و پیش بینی شده تعداد اقامتگاههای بوم گردی در استان زنجان تا پایان سال به ۱۰۸ اقامتگاه بوم گردی برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: با احداث اقامتگاه بومگردی اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای افرادی زیادی در استان ایجاد میشودو همچنین توسعه اقتصادی را هم به دنبال دارد.
رحمتی تأکید کرد: شهرستانهای خدابنده، ابهر و ایجرود بیشترین فراوانی اقامتگاه در استان زنجان را دارند و در حال حاضر ظرفیت پذیرش اقامتگاههای بومگردی استان بیش از ۲۵۰۰ نفر است.
وی افزود: راه اندازی و استقرار خانه های بوم گردی یکی از مهم ترین رویکردهای میراث فرهنگی است و در این زمینه تاکنون فعالیت های گسترده ای انجام شده است.
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